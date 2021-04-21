***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:53
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929909
BIST
12:271.349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,41
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:278,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0817
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1985
En Düşük
8,0986
12:279,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0783
|Açılış
|: 9,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8596
En Düşük
9,7531
12:27466,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,11
|Açılış
|: 466,94
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,63
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:27
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|JANTS
|778,00
|47.305.118
|% 9,65
|
|ATLAS
|2,07
|7.521.368
|% 9,52
|
|FENER
|34,86
|75.203.273
|% 8,94
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.674.739
|% -10,00
|
|BNTAS
|4,99
|36.264.313
|% -9,93
|
|YAYLA
|2,86
|9.815.242
|% -9,78
|
|ANELE
|4,47
|85.196.831
|% -9,70
|
|ODAS
|2,47
|178.768.863
|% -9,19
|
|PETKM
|6,43
|677.129.472
|% -2,13
|
|GARAN
|6,98
|481.763.450
|% -1,55
|
|EREGL
|18,21
|465.516.828
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,18
|330.575.842
|% -0,28
|
|THYAO
|11,14
|236.931.960
|% -0,18
|
|YKBNK
|2,07
|225.345.822
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|677.129.472
|% -2,13
|
|ODAS
|2,47
|178.768.863
|% -9,19
|
|GARAN
|6,98
|481.763.450
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,83
|118.251.117
|% -0,54
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1800
|8,1889
|% 1,01
|
|Euro
|9,8364
|9,8472
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,3554
|11,4123
|% 0,75
|
|Frank
|8,8768
|8,9303
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1727
|2,1836
|% 0,79
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,58
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.075
|3.155
|33,12
|
|Yarım
|1.486
|1.526
|16,02
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,01
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|65,88
|65,88
|-0,69
|