***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2021 14:40
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945052
BIST
15:031.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,50
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
15:038,6783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0556
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6673
15:0310,3343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0633
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3107
15:03491,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,09
|Açılış
|: 491,47
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler15:03
|FADE
|22,44
|57.157.302
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.762.271
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.780.081
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.023.588
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.880.279
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.313.941
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,44
|11.924.415
|% -6,53
|
|UMPAS
|1,31
|22.697
|% -6,43
|
|GARAN
|8,34
|965.565.043
|% 1,09
|
|THYAO
|13,44
|629.994.336
|% 0,37
|
|KUTPO
|60,55
|543.085.949
|% 1,34
|
|AKBNK
|5,31
|315.044.498
|% -0,19
|
|SASA
|27,74
|314.290.781
|% -1,91
|
|YKBNK
|2,17
|267.763.880
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,90
|229.847.879
|% -1,04
|
|GARAN
|8,34
|965.565.043
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,31
|315.044.498
|% -0,19
|
|THYAO
|13,44
|629.994.336
|% 0,37
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6754
|8,6783
|% -0,64
|
|Euro
|10,3236
|10,3343
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,9968
|12,0570
|% -0,46
|
|Frank
|9,3657
|9,4221
|% -0,81
|
|Riyal
|2,3070
|2,3186
|% -0,63
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-1,57
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|-6,00
|
|Tam
|3.238
|3.321
|-5,83
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-2,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|0,84
|
Seans Raporu
15:03
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15:18SKTAS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 679, 602 adet işlem
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15:16MERKO
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 268, 320 adet işlem
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15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TTKOM, ASELS
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15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 73 kaybederek (% -0.39 ) 1, 210
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15:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, FADE, PKENT, GEDIK, INVEO