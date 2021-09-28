***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 11:01
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965468
BIST
10:551.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.383
10:558,8634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0461
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8735
En Düşük
8,8095
10:5510,3648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0462
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3819
En Düşük
10,2978
10:55497,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,10
|Açılış
|: 497,29
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler10:55
|PKENT
|2.861,30
|3.656.524
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|22.838.682
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|2.966.485
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.335.892
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|BIOEN
|33,90
|18.862.538
|% -9,98
|
|OYLUM
|11,52
|10.581.489
|% -9,93
|
|KTSKR
|46,94
|6.259.740
|% -6,96
|
|TSPOR
|3,31
|49.023.456
|% -5,43
|
|CMBTN
|197,00
|499.167
|% -4,92
|
|TUPRS
|112,90
|247.378.607
|% 0,80
|
|THYAO
|13,59
|239.245.135
|% 0,44
|
|GARAN
|8,86
|224.797.461
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,32
|148.235.098
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,32
|134.997.278
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,32
|134.997.278
|% -1,69
|
|GARAN
|8,86
|224.797.461
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,32
|148.235.098
|% -0,78
|
|ODAS
|1,34
|24.401.931
|% 0,00
|
|THYAO
|13,59
|239.245.135
|% 0,44
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8618
|8,8634
|% 0,52
|
|Euro
|10,3605
|10,3648
|% 0,45
|
|Sterlin
|12,0908
|12,1514
|% 0,41
|
|Frank
|9,5144
|9,5717
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3574
|2,3693
|% 0,60
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-6,87
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|0,67
|