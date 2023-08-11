***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2023 12:21
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184405
BIST
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14:417.612
En Düşük
|Değişim
|: 2,29%
|| 170,62
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.641
14:4127,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0504
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
14:4129,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1280
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
14:411.668,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.668,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler14:38
|SAYAS
|58,85
|152.007.083
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|127.277.226
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|185.873.228
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|152.455.181
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|10.102.119
|% 10,00
|
|YYLGD
|17,85
|180.961.418
|% -56,44
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|DOCO
|3.535,50
|55.015.858
|% -6,96
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|264,90
|8.337.937.516
|% 2,48
|
|ASTOR
|124,20
|5.259.591.462
|% 2,99
|
|AKBNK
|31,08
|4.387.782.178
|% 1,37
|
|YKBNK
|15,67
|3.820.867.119
|% -0,32
|
|GARAN
|56,40
|3.682.592.186
|% 3,49
|
|EKGYO
|8,53
|2.335.654.165
|% 0,35
|
|SKBNK
|3,87
|1.025.600.019
|% 3,20
|
|YKBNK
|15,67
|3.820.867.119
|% -0,32
|
|ISCTR
|17,23
|3.471.518.405
|% -0,23
|
|AKBNK
|31,08
|4.387.782.178
|% 1,37
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0410
|27,0473
|% 0,18
|
|Euro
|29,7526
|29,7654
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,3219
|34,4940
|% 0,49
|
|Frank
|30,7682
|30,9536
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1867
|7,2228
|% 0,07
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|6,56
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|5,83
|
|Cumhuriyet
|11.370
|11.542
|-11,00
|
|Tam
|11.117
|11.197
|9,00
|
|Yarım
|5.567
|5.624
|4,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,76
|0,01
|
|B. Petrol
|86,81
|86,81
|0,41
|
Seans Raporu
14:38
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