***ADEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.02.2024 12:43
***ADEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ADEL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ekan Köse tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247507
BIST
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13:168.929
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 59,86
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.867
En Yüksek
8.935
13:1630,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0464
|Açılış
|: 30,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
13:1632,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0928
|Açılış
|: 33,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0004
En Düşük
32,7190
13:162.000,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,04
|Açılış
|: 2.000,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,35
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler13:16
|AVHOL
|56,70
|136.402.428
|% 9,99
|
|BRKVY
|92,55
|141.103.860
|% 9,98
|
|MARKA
|81,15
|8.585.508
|% 9,96
|
|HATSN
|91,10
|709.396.044
|% 9,96
|
|NATEN
|54,65
|189.885.360
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,98
|20.259.943
|% -49,80
|
|EUYO
|13,71
|9.621.604
|% -7,49
|
|AYES
|34,62
|1.650.347
|% -6,43
|
|SUMAS
|303,00
|1.505.456
|% -5,61
|
|CMENT
|226,10
|3.446.798
|% -5,48
|
|THYAO
|288,50
|3.961.063.207
|% -0,86
|
|EREGL
|45,22
|3.727.057.899
|% 2,31
|
|REEDR
|41,08
|3.351.921.345
|% 8,39
|
|TUPRS
|156,60
|2.982.826.460
|% 1,36
|
|ASTOR
|128,50
|2.611.372.634
|% 3,21
|
|ZOREN
|5,04
|943.346.353
|% 0,80
|
|AKFGY
|2,26
|323.804.674
|% 3,20
|
|TSPOR
|1,65
|189.103.927
|% -0,60
|
|PETKM
|23,28
|2.115.864.831
|% -0,77
|
|KLGYO
|4,02
|347.739.763
|% 9,84
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5927
|30,5987
|% 0,15
|
|Euro
|32,9728
|32,9876
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,5461
|38,7394
|% 0,42
|
|Frank
|34,9418
|35,1523
|% -0,15
|
|Riyal
|8,1349
|8,1757
|% 0,14
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,25
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|896,51
|898,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,95
|941,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,22
|79,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,36
|2.033,59
|% 0,66
|