***ADEL* *KLKIM* *ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
26.09.2023 16:51
***ADEL******KLKIM******ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ADEL, ZRGYO, KLKIM
27.09.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ADEL KALEMCILIK ADEL 0,762 0,6858
ZIRAAT GMYO ZRGYO 0,0049062 0,0049062
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
KALEKIM KIMYEVI MADDELER KLKIM 300,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197400
BIST