***ADEL* *KLKIM* *ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ADEL******KLKIM******ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ADEL, ZRGYO, KLKIM27.09.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaADEL KALEMCILIK ADEL 0,762 0,6858ZIRAAT GMYO ZRGYO 0,0049062 0,0049062Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaKALEKIM KIMYEVI MADDELER KLKIM 300,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197400BIST