***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziMusalla Bağları Mah.Gökler Sok.N4 SELÇUKLU/KONYAYeni Şirket MerkeziMusalla Bağları Mah.Kule Cad.Selçuklu Kulesi Sit.N2/55 SELÇUKLU/KONYADeğişiklik Tarihi02/09/2021AçıklamalarMusalla Bağları Mah.Gökler Sok.N4 SELÇUKLU/KONYA olan Şirketimizin merkez adresi, Musalla Bağları Mah.Kule Cad.Selçuklu Kulesi Sit.N2/55 SELÇUKLU/KONYA olarak değişmiştir. Adres değişikliği 02.09.2021 tarihinde tescil olmuştur.Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961556BIST