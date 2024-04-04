***ADESE* *IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
04.04.2024 18:20
***ADESE******IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
İlgili Şirketler [IMASM, ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
İmaş Makina Sanayi A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
11000000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
4,76
Satıcının Unvanı
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) / 11.000.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
16,5
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
13,66 TL - 20,77 TL
İşlem Tarihi
05/04/2024
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
İmaş Makina Sanayi A.Ş. (Şirket) ortaklarından Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %4,76'sına tekabül eden toplam 11.000.000 TL nominal değerli payların Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na 1 TL nominal değerli pay için 16,50 TL fiyatla satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 05/04/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267546
BIST