***ADESE* *ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADESE******ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE, ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.06.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında27.12.2022 tarihinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fulya ÇOLAK'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ayten UĞUR'un istifası sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Gürsel ÖZDOĞAN'ın atanmasına her iki üyenin de TTK' nun 363' üncü maddesi uyarınca, görev sürelerini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156567BIST