***ADESE* *ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2023 18:26
***ADESE******ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE, ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.06.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
27.12.2022 tarihinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fulya ÇOLAK'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ayten UĞUR'un istifası sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Gürsel ÖZDOĞAN'ın atanmasına her iki üyenin de TTK' nun 363' üncü maddesi uyarınca, görev sürelerini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156567
BIST
18:055.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,14
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
18:0521,5258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2689
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
18:0523,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2091
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
18:051.357,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,17
|Açılış
|: 1.357,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|BURVA
|44,48
|114.365.401
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 9,99
|
|BURCE
|165,30
|177.055.393
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|341.491.063
|% 9,97
|
|IMASM
|21,80
|697.646.665
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|55.595.086
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,65
|77.725.498
|% -9,02
|
|MARKA
|11,39
|74.877.944
|% -8,00
|
|OZRDN
|15,03
|26.525.995
|% -7,62
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,55
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 4,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,11
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 1,86
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% -1,97
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% -0,99
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5166
|21,5258
|% 1,27
|
|Euro
|23,1015
|23,1097
|% 0,91
|
|Sterlin
|26,6518
|26,7855
|% 1,15
|
|Frank
|23,6143
|23,7565
|% 1,08
|
|Riyal
|5,7213
|5,7500
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.963
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.357
|1.357
|16,14
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.514
|4.616
|91,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.308
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,30
|16,32
|0,20
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|-0,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GARAN, AKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, SASA, ASELS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% -0.02 ) 4, 836
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, GRTRK, KLRHO, OYLUM, BURCE, PENTA, KLGYO, ITTFH
-
17:59
MNDRS, ELITE, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında