***ADESE* *ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2023 17:15
***ADESE******ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE, ITTFH]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 09.06.2023 tarih ve E-18454353-100.06-17755 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157726
BIST
17:205.631
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 77,33
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.636
17:2023,3564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,2466
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2025,1815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1152
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:201.475,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,10
|Açılış
|: 1.475,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ADEL
|173,80
|101.459.400
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|69.407.354
|% 9,98
|
|EGPRO
|100,60
|77.067.417
|% 9,95
|
|DOGUB
|13,61
|16.192.457
|% -9,99
|
|ETILR
|14,96
|43.419.730
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,51
|1.080.327.241
|% -6,51
|
|THYAO
|176,10
|10.511.836.836
|% 2,62
|
|KRDMD
|21,96
|4.709.663.514
|% 3,68
|
|EREGL
|37,04
|3.548.029.535
|% 1,48
|
|KCHOL
|103,70
|3.252.719.146
|% 3,49
|
|TCELL
|37,90
|2.692.964.250
|% 5,28
|
|EKGYO
|8,03
|2.466.204.969
|% 2,16
|
|KRDMD
|21,96
|4.709.663.514
|% 3,68
|
|YKBNK
|12,37
|2.352.848.935
|% -0,24
|
|ISCTR
|13,46
|2.097.873.092
|% -0,96
|
|AKBNK
|18,51
|2.296.557.109
|% -0,75
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3331
|23,3801
|% 1,17
|
|Euro
|25,1500
|25,2028
|% 0,54
|
|Sterlin
|29,3076
|29,4546
|% 1,24
|
|Frank
|25,7994
|25,9548
|% 0,74
|
|Riyal
|6,2098
|6,2410
|% 1,02
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-0,06
|
|Altın Gr.
|1.475
|1.475
|13,83
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.819
|4.896
|27,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,50
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|18,30
|18,32
|0,28
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|0,08
|
Seans Raporu
17:18
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17:33ARSAN
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 992, 612 adet işlem
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17:32
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 07 artarak (% 1.18 ) 5, 077
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ADEL, VKFYO, EGPRO, EGEPO, ERBOS, FORMT, BURVA, OSMEN, AVOD, YAPRK