***ADESE* *ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2023 18:56
***ADESE******ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.09.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 05.09.2023 tarihli istifa dilekçesiyle, istifasını sunan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cem CAP'ın istifası kabul edilmiş olup, yerine atama yapıldığında ayrıca kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191872
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|MNDRS
|11,22
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|% 10,00
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|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
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|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
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|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
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|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
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|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
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|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
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|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
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|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
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|EUKYO
|11,48
|13.328.867
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|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
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|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
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|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
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|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
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|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
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|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
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|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
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|ISCTR
|23,58
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|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
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|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|26,7567
|26,7659
|% 0,03
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|Euro
|28,7116
|28,7403
|% -0,38
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|Sterlin
|33,5490
|33,7172
|% -0,45
|
|Frank
|29,9795
|30,1601
|% -0,55
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|Riyal
|7,1168
|7,1525
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-12,26
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.658
|-9,96
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.011
|11.142
|-2,00
|
|Yarım
|5.523
|5.601
|8,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.792
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,45
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|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|-0,39
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|B. Petrol
|89,93
|89,93
|0,91
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