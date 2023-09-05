***ADESE* *ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADESE******ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE, ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.09.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 05.09.2023 tarihli istifa dilekçesiyle, istifasını sunan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cem CAP'ın istifası kabul edilmiş olup, yerine atama yapıldığında ayrıca kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191872BIST