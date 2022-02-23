***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5, 23 39.296.008 26.742.693Satışların Maliyeti23 -25.142.116 -16.799.303TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.153.892 9.943.390BRÜT KAR (ZARAR)14.153.892 9.943.390Genel Yönetim Giderleri24 -2.820.859 -2.057.227Pazarlama Giderleri24 -7.284.753 -5.210.101Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 1.365.593 859.096Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -1.028.305 -817.959ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5 4.385.568 2.717.199Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 801.345 474.495Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -333.885 -158.417Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -542.378 -249.004FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5 4.310.650 2.784.273Finansman Gelirleri28 3.700.093 2.258.422Finansman Giderleri28 -4.207.822 -2.975.745SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5 3.802.921 2.066.950Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.435.655 -610.076Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -1.010.648 -610.283Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -425.007 207SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.367.266 1.456.874DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31 0 -3.964DÖNEM KARI (ZARARI)2.367.266 1.452.910Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4 1.298.963 638.151Ana Ortaklık Payları1.068.303 814.759Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Tam TL) 30 1,80420000 1,37940000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç (Tam TL) 30 -0,00340000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.072.534 4.972.316Dönem Karı (Zararı)2.367.266 1.452.910Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.367.266 1.456.874Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -3.964Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.400.279 3.548.904Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5, 14, 15, 16, 17, 25 2.399.006 2.073.049Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler35 269.229 72.414Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler35 118.738 77.499Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35 853.986 381.518Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler224.818 502.949Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 91.012 14.332Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 542.378 249.004Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 1.435.655 610.076Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler27 -254.167 -115.062Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-280.376 -316.875İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.417.535 530.296Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.423.702 52.560Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-956.564 -158.216Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.053.960 -471.966Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.955.232 913.204Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.896.529 194.714Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.185.080 5.532.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -60.266 -52.117Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.052.280 -507.677YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.789.734 -1.515.021Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3, 35 -2.977.958 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları4 -87.000 -126.393Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri391.022 357.218Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri391.022 357.218Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15, 16, 17 -3.115.798 -1.745.846FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.124.734 -1.129.171Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları3 -393.687 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7a 9.874.194 5.493.058Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7a -9.160.249 -5.818.335Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7b -196.066 -191.541Türev Araçlardan Nakit Girişleri67.150 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-66.986 0Ödenen Temettüler-2.210.945 -604.324Ödenen Faiz7 -1.111.793 -634.372Alınan Faiz222.825 269.816Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)35 850.823 356.527YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)158.066 2.328.124Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.587.383 383.886NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.745.449 2.712.010DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.508.135 5.796.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 10.253.584 8.508.135Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 10.260.355 8.524.950Finansal Yatırımlar9 73.644 38.553Ticari Alacaklar10 5.117.061 2.745.025İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar32 472.351 322.831İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.644.710 2.422.194Diğer Alacaklar11 158.315 162.530İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32 120.322 115.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar37.993 47.159Türev Araçlar8 100.573 135.109Stoklar12 5.903.274 2.708.747Peşin Ödenmiş Giderler13 1.861.020 660.555İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23.333 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.837.687 660.555Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 380.186 289.661Diğer Dönen Varlıklar21 809.432 442.333İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar809.432 442.333ARA TOPLAM24.663.860 15.707.463Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 0 15.095TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.663.860 15.722.558DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar822 799Ticari Alacaklar10 0 1.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 1.792Diğer Alacaklar11 113.066 67.529İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32 17.409 19.266İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar95.657 48.263Türev Araçlar8 0 8.279Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar16 21.297.137 12.592.066Kullanım Hakkı Varlıkları14 431.203 327.253Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.193.054 20.466.958Şerefiye17 9.201.985 3.299.250Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 26.991.069 17.167.708Peşin Ödenmiş Giderler13 305.481 430.999Ertelenmiş Vergi Varlığı29 2.031.664 942.314Diğer Duran Varlıklar21 935 821TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.373.362 34.838.810TOPLAM VARLIKLAR85.037.222 50.561.368KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.678.964 2.327.687İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.678.964 2.327.687Banka Kredileri7a 2.678.761 2.327.494Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 203 193Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.795.733 656.805İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.795.733 656.805Banka Kredileri7a 1.214.094 513.660Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 94.245 112.362İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 2.487.394 30.783Ticari Borçlar10 12.701.964 6.196.323İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32 790.122 569.046İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 11.911.842 5.627.277Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 219.572 113.117Diğer Borçlar11 3.542.190 2.305.485İlişkili Taraflara Diğer Borçlar32 18.077 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.524.113 2.305.485Türev Araçlar8 444.129 78.280Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 148.584 130.976Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 178.829 127.950Kısa Vadeli Karşılıklar675.289 174.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 439.170 139.468Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 236.119 35.074Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 136.140 430.938ARA TOPLAM24.521.394 12.542.103TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.521.394 12.542.103UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 14.771.633 9.180.122İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 14.771.633 9.180.122Banka Kredileri7a 2.313.176 1.816.654Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 409.485 257.907İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 12.048.972 7.105.561Ticari Borçlar10 2.091 49.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.091 49.528Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 0 1.155Diğer Borçlar11 7.020 4.417İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.020 4.417Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4 508.945 57.241Türev Araçlar8 708.656 213.420Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 14.697 7.531Uzun Vadeli Karşılıklar20 348.640 230.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar348.640 230.367Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 4.816.174 3.257.472Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 5.479 3.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.183.335 13.004.537TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.704.729 25.546.640ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.715.082 12.805.764Ödenmiş Sermaye22 592.105 592.105Sermaye Düzeltme Farkları22 63.583 63.583Paylara İlişkin Primler (İskontolar)204.017 1.364.733Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 6.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-54.642 -32.151Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.642 -32.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.467.910 4.409.983Yabancı Para Çevrim Farkları15.628.030 6.481.026Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.160.120 -2.071.043Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 372.939 372.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.000.867 5.213.040Net Dönem Karı veya Zararı1.068.303 814.759Kontrol Gücü Olmayan Paylar4 20.617.411 12.208.964TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.332.493 25.014.728TOPLAM KAYNAKLAR85.037.222 50.561.368Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 4.178.878 1.034.162 13.177.295 11.203.005 24.380.300Transferler1.034.162 -1.034.162Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.173 768.612 -881.088 814.759 698.110 1.157.906 1.856.016Dönem Karı (Zararı)814.759 814.759 638.151 1.452.910Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.173 768.612 -881.088 -116.649 519.755 403.106Kar Payları22 -1.069.641 -1.069.641 -151.947 -1.221.588Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728Transferler814.759 -814.759Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.491 9.147.004 -3.089.077 1.068.303 7.103.739 8.890.404 15.994.143Dönem Karı (Zararı)1.068.303 1.068.303 1.298.963 2.367.266Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.491 9.147.004 -3.089.077 6.035.436 7.591.441 13.626.877Kar Payları22 -1.160.716 -1.160.716 -439.274 -1.599.990Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 -26.932 -26.932 -45.045 -71.977Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-6.773 -6.773 2.362 -4.411Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 204.017 0 -54.642 15.628.030 -5.160.120 372.939 6.000.867 1.068.303 18.715.082 20.617.411 39.332.493Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.367.266 1.452.910DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-46.072 -7.643Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -56.804 -9.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.732 1.744Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.732 1.744Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar13.672.949 410.749Yabancı Para Çevrim Farkları18.156.283 1.527.916Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.769 -102.090Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33 -5.603.352 -1.283.115Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.098.249 268.038Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.098.249 268.038DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.626.877 403.106TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.994.143 1.856.016Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.890.404 1.157.906Ana Ortaklık Payları7.103.739 698.110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003922BIST