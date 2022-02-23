***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
23.02.2022 21:51
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
5, 23 39.296.008 26.742.693
Satışların Maliyeti
23 -25.142.116 -16.799.303
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.153.892 9.943.390
BRÜT KAR (ZARAR)
14.153.892 9.943.390
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.820.859 -2.057.227
Pazarlama Giderleri
24 -7.284.753 -5.210.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.365.593 859.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.028.305 -817.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5 4.385.568 2.717.199
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 801.345 474.495
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -333.885 -158.417
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -542.378 -249.004
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5 4.310.650 2.784.273
Finansman Gelirleri
28 3.700.093 2.258.422
Finansman Giderleri
28 -4.207.822 -2.975.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5 3.802.921 2.066.950
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.435.655 -610.076
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.010.648 -610.283
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -425.007 207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.367.266 1.456.874
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31 0 -3.964
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.367.266 1.452.910
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 1.298.963 638.151
Ana Ortaklık Payları
1.068.303 814.759
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Tam TL) 30 1,80420000 1,37940000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç (Tam TL) 30 -0,00340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.072.534 4.972.316
Dönem Karı (Zararı)
2.367.266 1.452.910
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.367.266 1.456.874
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -3.964
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.400.279 3.548.904
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5, 14, 15, 16, 17, 25 2.399.006 2.073.049
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35 269.229 72.414
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35 118.738 77.499
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35 853.986 381.518
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
224.818 502.949
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 91.012 14.332
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 542.378 249.004
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 1.435.655 610.076
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -254.167 -115.062
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-280.376 -316.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.417.535 530.296
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.423.702 52.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-956.564 -158.216
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.053.960 -471.966
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.955.232 913.204
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.896.529 194.714
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.185.080 5.532.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -60.266 -52.117
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.052.280 -507.677
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.789.734 -1.515.021
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3, 35 -2.977.958 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -87.000 -126.393
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
391.022 357.218
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
391.022 357.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16, 17 -3.115.798 -1.745.846
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.124.734 -1.129.171
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -393.687 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7a 9.874.194 5.493.058
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7a -9.160.249 -5.818.335
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7b -196.066 -191.541
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
67.150 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-66.986 0
Ödenen Temettüler
-2.210.945 -604.324
Ödenen Faiz
7 -1.111.793 -634.372
Alınan Faiz
222.825 269.816
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
35 850.823 356.527
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.066 2.328.124
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.587.383 383.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.745.449 2.712.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.508.135 5.796.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.253.584 8.508.135
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.260.355 8.524.950
Finansal Yatırımlar
9 73.644 38.553
Ticari Alacaklar
10 5.117.061 2.745.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 472.351 322.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.644.710 2.422.194
Diğer Alacaklar
11 158.315 162.530
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 120.322 115.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
37.993 47.159
Türev Araçlar
8 100.573 135.109
Stoklar
12 5.903.274 2.708.747
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.861.020 660.555
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.333 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.837.687 660.555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 380.186 289.661
Diğer Dönen Varlıklar
21 809.432 442.333
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
809.432 442.333
ARA TOPLAM
24.663.860 15.707.463
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 0 15.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.663.860 15.722.558
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
822 799
Ticari Alacaklar
10 0 1.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 1.792
Diğer Alacaklar
11 113.066 67.529
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 17.409 19.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
95.657 48.263
Türev Araçlar
8 0 8.279
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
16 21.297.137 12.592.066
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 431.203 327.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.193.054 20.466.958
Şerefiye
17 9.201.985 3.299.250
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 26.991.069 17.167.708
Peşin Ödenmiş Giderler
13 305.481 430.999
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 2.031.664 942.314
Diğer Duran Varlıklar
21 935 821
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.373.362 34.838.810
TOPLAM VARLIKLAR
85.037.222 50.561.368
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.678.964 2.327.687
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.678.964 2.327.687
Banka Kredileri
7a 2.678.761 2.327.494
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 203 193
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.795.733 656.805
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.795.733 656.805
Banka Kredileri
7a 1.214.094 513.660
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 94.245 112.362
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 2.487.394 30.783
Ticari Borçlar
10 12.701.964 6.196.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 790.122 569.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 11.911.842 5.627.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 219.572 113.117
Diğer Borçlar
11 3.542.190 2.305.485
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 18.077 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.524.113 2.305.485
Türev Araçlar
8 444.129 78.280
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 148.584 130.976
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 178.829 127.950
Kısa Vadeli Karşılıklar
675.289 174.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 439.170 139.468
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 236.119 35.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 136.140 430.938
ARA TOPLAM
24.521.394 12.542.103
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.521.394 12.542.103
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 14.771.633 9.180.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 14.771.633 9.180.122
Banka Kredileri
7a 2.313.176 1.816.654
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 409.485 257.907
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 12.048.972 7.105.561
Ticari Borçlar
10 2.091 49.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.091 49.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 0 1.155
Diğer Borçlar
11 7.020 4.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.020 4.417
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 508.945 57.241
Türev Araçlar
8 708.656 213.420
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 14.697 7.531
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 348.640 230.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
348.640 230.367
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 4.816.174 3.257.472
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 5.479 3.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.183.335 13.004.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.704.729 25.546.640
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.715.082 12.805.764
Ödenmiş Sermaye
22 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
204.017 1.364.733
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 6.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.642 -32.151
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.642 -32.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.467.910 4.409.983
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.628.030 6.481.026
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.160.120 -2.071.043
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 372.939 372.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.000.867 5.213.040
Net Dönem Karı veya Zararı
1.068.303 814.759
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 20.617.411 12.208.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.332.493 25.014.728
TOPLAM KAYNAKLAR
85.037.222 50.561.368
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 4.178.878 1.034.162 13.177.295 11.203.005 24.380.300
Transferler
1.034.162 -1.034.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.173 768.612 -881.088 814.759 698.110 1.157.906 1.856.016
Dönem Karı (Zararı)
814.759 814.759 638.151 1.452.910
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.173 768.612 -881.088 -116.649 519.755 403.106
Kar Payları
22 -1.069.641 -1.069.641 -151.947 -1.221.588
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728
Transferler
814.759 -814.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.491 9.147.004 -3.089.077 1.068.303 7.103.739 8.890.404 15.994.143
Dönem Karı (Zararı)
1.068.303 1.068.303 1.298.963 2.367.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.491 9.147.004 -3.089.077 6.035.436 7.591.441 13.626.877
Kar Payları
22 -1.160.716 -1.160.716 -439.274 -1.599.990
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 -26.932 -26.932 -45.045 -71.977
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.773 -6.773 2.362 -4.411
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 204.017 0 -54.642 15.628.030 -5.160.120 372.939 6.000.867 1.068.303 18.715.082 20.617.411 39.332.493
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.367.266 1.452.910
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-46.072 -7.643
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -56.804 -9.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.732 1.744
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.732 1.744
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.672.949 410.749
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.156.283 1.527.916
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.769 -102.090
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -5.603.352 -1.283.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.098.249 268.038
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.098.249 268.038
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.626.877 403.106
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.994.143 1.856.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.890.404 1.157.906
Ana Ortaklık Payları
7.103.739 698.110
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003922
BIST