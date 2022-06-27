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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim

27.06.2022 18:14
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Bildirim İçeriği

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Açıklama

Şirketimizin 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait finansal raporlarının 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek
01/01/2022 30/06/2022 10/08/2022
3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039506


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RYSAS 8,47 13.609.340 % 10,00  
KRGYO 6,93 52.904.660 % 10,00  
SELVA 8,92 66.011.512 % 9,99  
BERA 15,98 363.597.295 % 9,98  
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Sterlin 20,2752 20,3769 % -1,84  
Frank 17,2540 17,3579 % -1,67  
Riyal 4,3949 4,4169 % -2,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -4,25  
Altın Gr. 970 970 -21,61  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -131,00  
Tam 6.451 6.605 -257,00  
Yarım 3.167 3.231 -125,00  
Çeyrek 1.586 1.615 -63,00  
Gümüş.Ons 21,16 21,20 0,04  
Gümüş Gr. 11,30 11,32 -0,18  
B. Petrol 112 112 2,56  
Seans Raporu 18:05
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