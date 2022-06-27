***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim
27.06.2022 18:14
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait finansal raporlarının 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2022 30/06/2022 10/08/2022
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039506
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5497
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -0,3347
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
18:0517,5624
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,2648
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
18:05971,10
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -21,00
|Açılış
|: 971,10
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5398
|16,5430
|% -2,02
|
|Euro
|17,4944
|17,5605
|% -1,50
|
|Sterlin
|20,2752
|20,3769
|% -1,84
|
|Frank
|17,2540
|17,3579
|% -1,67
|
|Riyal
|4,3949
|4,4169
|% -2,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,25
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-21,61
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.451
|6.605
|-257,00
|
|Yarım
|3.167
|3.231
|-125,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.615
|-63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|-0,18
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem