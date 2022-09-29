***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim
29.09.2022 09:19
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait finansal raporlarının 2 Kasım 2022 Çarşamba günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 02/11/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065820
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
0
En Düşük
0
18:0518,5465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5610
En Düşük
18,4992
18:0518,0284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,1093
En Düşük
17,9273
18:05980,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,70
|Açılış
|: 980,82
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|15,95
|39.958.053
|% 0,00
|
|PRDGS
|4,14
|21.969.735
|% 0,00
|
|KUVVA
|41,50
|3.174.047
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,22
|20.169.962
|% 0,00
|
|SNPAM
|14,60
|334.716
|% 0,00
|
|OBASE
|15,95
|39.958.053
|% 0,00
|
|PRDGS
|4,14
|21.969.735
|% 0,00
|
|KUVVA
|41,50
|3.174.047
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,22
|20.169.962
|% 0,00
|
|SNPAM
|14,60
|334.716
|% 0,00
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% 0,00
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5283
|18,5546
|% 0,20
|
|Euro
|17,9855
|18,0349
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,9188
|20,0187
|% -0,84
|
|Frank
|18,8188
|18,9322
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9076
|4,9322
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-13,15
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-7,05
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.633
|6.725
|-56,00
|
|Yarım
|3.227
|3.288
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|87,13
|87,13
|-0,92
|