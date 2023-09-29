***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar31 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, yurt içinde yapılması planlanan borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, N 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurul'un 28 Eylül 2023 tarih ve 57/1219 sayılı kararı ile onaylanmış olup, SPK'nın 2023/58 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198258BIST