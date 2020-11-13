***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/10/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili Tebliğ değişikliği doğrultusunda, 2019 yılına ilişkin kar payı ödemeleri yeni bir yasal düzenleme yapılmaması halinde 04.01.2021 tarihinden itibaren yapılabilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888509BIST