***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 18:27
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/10/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili Tebliğ değişikliği doğrultusunda, 2019 yılına ilişkin kar payı ödemeleri yeni bir yasal düzenleme yapılmaması halinde 04.01.2021 tarihinden itibaren yapılabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888509
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
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|Açılış
|: 1.277
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
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|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
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|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
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|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,6549
|7,6624
|% -0,34
|
|Euro
|9,0491
|9,0688
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,0677
|10,1182
|% 0,07
|
|Frank
|8,3597
|8,4101
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0379
|2,0481
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.891
|1.891
|15,44
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,92
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,07
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,65
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