***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Şevki Acuner kişisel nedenlerden ötürü 21 Temmuz 2023 tarihinde Şirketimizdeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Tebliğ uyarınca gereken süreç izlenerek yeni bir bağımsız üye atanacak ve süreçle ilgili gelişmeler konusunda kamuoyu usulüne uygun şekilde bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174745BIST