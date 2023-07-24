***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2023 18:43
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Şevki Acuner kişisel nedenlerden ötürü 21 Temmuz 2023 tarihinde Şirketimizdeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Tebliğ uyarınca gereken süreç izlenerek yeni bir bağımsız üye atanacak ve süreçle ilgili gelişmeler konusunda kamuoyu usulüne uygun şekilde bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174745
BIST
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18:056.695
En Düşük
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|: 27,0400
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En Düşük
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En Düşük
1.692,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9318
|26,9373
|% -0,11
|
|Euro
|29,8166
|29,8249
|% -0,45
|
|Sterlin
|34,4496
|34,6224
|% -0,32
|
|Frank
|30,9038
|31,0899
|% -0,39
|
|Riyal
|7,1613
|7,1972
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-5,53
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|-7,06
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.030
|11.161
|-148,00
|
|Yarım
|5.515
|5.606
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.803
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|21,09
|21,11
|-0,25
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|B. Petrol
|82,42
|82,42
|1,54
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