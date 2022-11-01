***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Eurobond Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2012İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıKurul Onay Tarihi 15.10.2012İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear ve Clearstream Luxembourgİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlandaTürü Özel Sektör TahviliVadesi 01.11.2022Vade (Gün Sayısı) 3.654Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS0848940523Ödeme Türü Döviz ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 30.10.2012Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 30.10.2012Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 20Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.05.2013 Evet2 01.11.2013 Evet3 01.05.2014 Evet4 01.11.2014 Evet5 01.05.2015 Evet6 01.11.2015 Evet7 01.05.2016 Evet8 01.11.2016 Evet9 01.05.2017 Evet10 01.11.2017 Evet11 01.05.2018 Evet12 01.11.2018 Evet13 01.05.2019 Evet14 01.11.2019 Evet15 01.05.2020 Evet16 01.11.2020 Evet17 01.05.2021 Evet18 01.11.2021 Evet19 01.05.2022 Evet20 01.11.2022 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.11.2022 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Standard & Poor's BB+ 23.09.2022 HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Standard & Poor's BB+ 23.09.2022 HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından 30.10.2012 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 500.000.000.-USD nominal değerli, US032523AA09/XS0848940523 ISIN kodlu Eurobond'un bugün (01.11.2022) itibariyle vadesi gelmiş olup, anapara itfası ve kupon ödemesi bugün (01.11.2022) tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076060BIST