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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.11.2022 19:27
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişki


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Eurobond Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2012

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 15.10.2012

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear ve Clearstream Luxembourg
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 3.654
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS0848940523
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.10.2012
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 30.10.2012
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.05.2013 Evet
2 01.11.2013 Evet
3 01.05.2014 Evet
4 01.11.2014 Evet
5 01.05.2015 Evet
6 01.11.2015 Evet
7 01.05.2016 Evet
8 01.11.2016 Evet
9 01.05.2017 Evet
10 01.11.2017 Evet
11 01.05.2018 Evet
12 01.11.2018 Evet
13 01.05.2019 Evet
14 01.11.2019 Evet
15 01.05.2020 Evet
16 01.11.2020 Evet
17 01.05.2021 Evet
18 01.11.2021 Evet
19 01.05.2022 Evet
20 01.11.2022 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.11.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Standard & Poor's BB+ 23.09.2022 Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Standard & Poor's BB+ 23.09.2022 Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 30.10.2012 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 500.000.000.-USD nominal değerli, US032523AA09/XS0848940523 ISIN kodlu Eurobond'un bugün (01.11.2022) itibariyle vadesi gelmiş olup, anapara itfası ve kupon ödemesi bugün (01.11.2022) tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076060


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