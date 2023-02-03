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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.02.2023 16:33
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye 34771 İstanbul- TÜRKİYE +90(216) 586 80 00 +90(216) 488 12 89

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN ÇAKA Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı Elektronik Mühendisi AGHOL Anadolu Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkanı
GÖKÇE YANAŞMAYAN Anadolu Efes Grup Mali İşler Direktörü Ekonomist Efes Moldova Genel Müdürü
ONUR ALTÜRK Efes Türkiye Genel Müdürü Çevre ve Şehir Planlamacı Efes Türkiye Satış Direktörü
DMITRY SHPAKOV AB InBev Efes BV CEO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
ÜMİT ÖMER ÖĞÜN Özel Projelerden Sorumlu Genel Müdür Mühendis Orta Asya Cumhuriyetleri Genel Müdürü, Efes Kazakistan Genel Müdürü, Efes Ukrayna Genel Müdürü
ERTAN KURT Efes Kazakistan Genel Müdürü Ekonomist Efes Gürcistan Genel Müdürü
VELİ DİNÇEL Efes Gürcistan Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
ALPHAN AKPEÇE Efes Moldova Genel Müdürü Yönetici Efes Gürcistan Ticari Direktörü
DANIEL BARBULESCU Pazar Geliştirme Direktörü Ekonomist Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörlüğü'nde Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü, Efes Moldova Pazarlama Direktörü
YILDIRAY EFİL Grup Hukuk İşleri Direktörü Avukat Grup Etik Yöneticisi
ULUHAN KUMRU Grup İç Denetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup İç Denetim Müdürü
BANU FATMA ARTÜZ Grup İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli AGHOL Yetenek Yönetimi Bölüm Koordinatörü
MURAT ÖZKAN Grup Bilgi ve Dijital Çözümler Direktörü Bilgisayar Mühendisi
SAVAŞ ÖZTÜRK Grup Tedarik Zinciri Direktörü Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı Efes Türkiye Planlama ve Lojistik Direktörü
SELDA SUSAL SAATÇİ Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Tercüman / Yorumcu / Dil Bilimi Uzmanı Efes Türkiye Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü
SERİM YILDIRIM Grup Strateji, İçgörü ve İnovasyon Direktörü Sosyolog / Antropolog Efes Türkiye Pazarlama Direktörü, Türkiye Proje Yönetim Danışmanı, Efes Bira Grubu Pazarlama Direktörü, Marmara Ürün Yöneticisi, Efes Türkiye Araştırma Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109427


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Tam 7.743 7.823 -38,00  
Yarım 3.783 3.828 -19,00  
Çeyrek 1.891 1.914 -9,00  
Gümüş.Ons 22,53 22,56 -0,92  
Gümüş Gr. 13,64 13,66 -0,52  
B. Petrol 83,64 83,64 1,47  
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