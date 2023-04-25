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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.04.2023 18:50
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 25 Nisan 2023 tarihli toplantısında 1.         Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Tuncay ÖZİLHAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Kamilhan Süleyman YAZICI'nın seçilmesine, 2.         Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şevki ACUNER'in  üyeliğine ise Uğur BAYAR'ın seçilmesine, 3.         Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Uğur BAYAR'ın üyeliklerine ise Recep Yılmaz ARGÜDEN, R. Aslı DEMİREL, Jason WARNER, Rasih Engin AKÇAKOCA, Lale DEVELİOĞLU ve Mehmet Hurşit ZORLU'nun seçilmesine, 4.         Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Barış TAN'ın, üyeliklerine ise Tuğban İzzet AKSOY, Agah UĞUR ve  Ben GRAHAM'in seçilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140954


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