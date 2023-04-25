***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.04.2023 18:50
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25 Nisan 2023 tarihli toplantısında 1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Tuncay ÖZİLHAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Kamilhan Süleyman YAZICI'nın seçilmesine, 2. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şevki ACUNER'in üyeliğine ise Uğur BAYAR'ın seçilmesine, 3. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Uğur BAYAR'ın üyeliklerine ise Recep Yılmaz ARGÜDEN, R. Aslı DEMİREL, Jason WARNER, Rasih Engin AKÇAKOCA, Lale DEVELİOĞLU ve Mehmet Hurşit ZORLU'nun seçilmesine, 4. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Barış TAN'ın, üyeliklerine ise Tuğban İzzet AKSOY, Agah UĞUR ve Ben GRAHAM'in seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140954
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
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En Düşük
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18:0519,4286
En Yüksek
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|: 0,13%
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|: 20,4000
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En Yüksek
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|Açılış
|: 22,3600
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|Önceki Kapanış
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18:051.242,17
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|: 0,09%
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|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
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1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4207
|19,4266
|% 0,12
|
|Euro
|21,3132
|21,3347
|% -0,29
|
|Sterlin
|24,0136
|24,1340
|% -0,58
|
|Frank
|21,6922
|21,8229
|% -0,38
|
|Riyal
|5,1628
|5,1887
|% 0,09
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-0,37
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|0,79
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.055
|9.244
|52,00
|
|Yarım
|4.422
|4.513
|19,00
|
|Çeyrek
|2.211
|2.270
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,44
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|-1,79
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
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