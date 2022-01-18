***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:23
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994950
BIST
17:192.014
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -72,25
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.012
17:1913,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1825
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:1915,4889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1547
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:19791,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 5,85
|Açılış
|: 791,96
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:19
|IZTAR
|23,10
|56.829.034
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|472,60
|76.158.024
|% 9,96
|
|KRSTL
|5,25
|83.341.642
|% 9,83
|
|DOBUR
|92,70
|14.300.423
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.346.158
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,92
|3.330.914.296
|% -0,58
|
|THYAO
|27,24
|3.021.678.963
|% -3,68
|
|KRDMD
|12,21
|2.738.917.771
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,02
|2.296.511.886
|% -0,25
|
|EREGL
|29,40
|1.703.308.698
|% -3,80
|
|YKBNK
|4,02
|2.296.511.886
|% -0,25
|
|GARAN
|11,92
|3.330.914.296
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,44
|619.260.844
|% -2,79
|
|AKBNK
|7,75
|1.700.779.285
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,21
|2.738.917.771
|% -4,31
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6113
|13,6200
|% 1,36
|
|Euro
|15,4747
|15,4889
|% 1,01
|
|Sterlin
|18,4034
|18,4957
|% 0,69
|
|Frank
|14,7770
|14,8660
|% 0,96
|
|Riyal
|3,6125
|3,6306
|% 1,19
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,45
|
|Altın Gr.
|794
|794
|7,73
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.352
|53,00
|
|Tam
|5.244
|5.377
|46,94
|
|Yarım
|2.535
|2.601
|22,71
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|11,35
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,45
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,29
|
|B. Petrol
|87,66
|87,66
|1,18
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 5 kaybederek (% -3.53 ) 2, 230
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17:34XU100
Endeks 2, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 36 altında . İşlem hacmi 32, 889.00 milyon TL de
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17:32SELVA
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 14.99 lira fiyatla işlem gören hissede 682, 438 adet işlem
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17:31PENTA
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 308.30 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 908 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 2, 033 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 54 altında . İşlem hacmi 31, 604.00 milyon TL de