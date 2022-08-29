***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 11:24
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AEFES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058815
BIST
14:433.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,54
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
14:4318,1906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
14:4318,1803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0830
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
14:431.009,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,97
|Açılış
|: 1.009,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler14:43
|DYOBY
|18,64
|64.568.632
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.487.430
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.253.989
|% 9,91
|
|PRKME
|12,03
|50.640.244
|% 9,36
|
|COSMO
|35,00
|3.082.022
|% 8,70
|
|HKTM
|19,28
|414.153.670
|% -9,99
|
|MTRKS
|65,15
|3.943.575
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.015.099
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|THYAO
|69,80
|4.220.197.401
|% 0,14
|
|PETKM
|13,75
|4.007.151.822
|% 4,96
|
|HALKB
|7,46
|2.265.672.254
|% 4,63
|
|YKBNK
|6,84
|2.214.049.921
|% -2,29
|
|GARAN
|24,18
|1.875.067.038
|% -3,28
|
|YKBNK
|6,84
|2.214.049.921
|% -2,29
|
|HALKB
|7,46
|2.265.672.254
|% 4,63
|
|PETKM
|13,75
|4.007.151.822
|% 4,96
|
|VAKBN
|6,51
|1.762.933.483
|% 7,60
|
|EKGYO
|3,95
|1.071.335.238
|% -0,25
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1790
|18,1906
|% 0,14
|
|Euro
|18,1759
|18,1803
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,1934
|21,2997
|% -0,32
|
|Frank
|18,6986
|18,8113
|% -0,14
|
|Riyal
|4,8271
|4,8513
|% 0,14
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-10,73
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-5,65
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|-37,00
|
|Tam
|6.777
|6.825
|-106,00
|
|Yarım
|3.302
|3.337
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|-0,16
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,26
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:57ISKPL
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 494, 294 adet işlem
-
14:56ISYAT
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 108, 451 adet işlem
-
14:55ERSU
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 091, 159 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 96 kaybederek (% -0.12 ) 3, 425
-
14:54
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, HKTM, MTRKS