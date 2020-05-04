***AEFES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.05.2020 11:38
***AEFES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AEFES
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Invesco Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842180
BIST
14:4099.131
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -1.979,25
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
14:407,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0218
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
14:407,6943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0095
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
14:40385,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,23
|Açılış
|: 385,74
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|23.431.628
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.165.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.457.014
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|108.417
|% 9,95
|
|DEVA
|14,58
|2.450.869
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.616.796
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|605.420
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|273.650
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,70
|609.320.616
|% 4,65
|
|TSPOR
|5,76
|499.210.334
|% 8,68
|
|GARAN
|8,14
|367.360.750
|% -2,40
|
|ASELS
|26,50
|252.576.447
|% -2,36
|
|AVOD
|2,75
|246.519.133
|% 4,56
|
|GSRAY
|2,70
|609.320.616
|% 4,65
|
|TSPOR
|5,76
|499.210.334
|% 8,68
|
|AVOD
|2,75
|246.519.133
|% 4,56
|
|ODAS
|1,77
|153.912.229
|% -1,12
|
|AFYON
|2,94
|243.541.085
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7074
|8,7511
|% -0,26
|
|Frank
|7,2627
|7,3065
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8670
|1,8764
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|6,40
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.528
|14,30
|
|Tam
|2.551
|2.590
|14,70
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|7,20
|
|Çeyrek
|621
|633
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|25,85
|25,85
|-0,59
|
Seans Raporu
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