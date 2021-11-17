***AEFES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2021 14:27
***AEFES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AEFES
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Genesis Investment Management, LLP tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978291
BIST
15:411.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
15:4110,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1468
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
15:4111,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1760
|Açılış
|: 11,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
15:41625,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 12,05
|Açılış
|: 625,77
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler15:41
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.655.985
|% 9,97
|
|MERCN
|12,48
|46.837.547
|% 9,96
|
|BASGZ
|17,23
|346.504.706
|% 9,96
|
|DITAS
|20,84
|35.908.863
|% 9,92
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|44,84
|73.706.500
|% -7,05
|
|TDGYO
|6,92
|40.446.683
|% -4,95
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|COSMO
|9,50
|120.695
|% -4,71
|
|PETKM
|7,68
|2.358.794.471
|% -3,15
|
|GARAN
|11,98
|1.901.585.530
|% -0,75
|
|SISE
|10,30
|1.398.809.713
|% 3,41
|
|KRDMD
|7,62
|958.843.386
|% 1,46
|
|THYAO
|17,87
|819.294.080
|% 1,19
|
|PETKM
|7,68
|2.358.794.471
|% -3,15
|
|ADESE
|1,07
|268.917.811
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,34
|772.067.352
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,13
|424.401.882
|% 1,91
|
|ODAS
|1,58
|276.394.638
|% 1,94
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4598
|10,4636
|% 1,42
|
|Euro
|11,8482
|11,8566
|% 1,51
|
|Sterlin
|14,0092
|14,0795
|% 1,47
|
|Frank
|11,1785
|11,2459
|% 1,26
|
|Riyal
|2,7754
|2,7893
|% 1,21
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|13,81
|
|Altın Gr.
|626
|626
|12,11
|
|Cumhuriyet
|4.143
|4.205
|72,00
|
|Tam
|4.124
|4.227
|73,97
|
|Yarım
|1.993
|2.045
|35,78
|
|Çeyrek
|1.000
|1.022
|17,89
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|0,21
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|-0,55
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:53HEDEF
Yüzde 8.72 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 499, 449 adet işlem
-
15:52MERCN
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 895, 574 adet işlem
-
15:51DITAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 20.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 958 adet işlem
-
15:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 73 artarak (% 0.47 ) 1, 852
-
15:50XU100
Endeks 1, 695 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 18, 147.00 milyon TL de