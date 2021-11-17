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***AEFES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

17.11.2021 14:27
***AEFES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***AEFES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AEFES

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Genesis Investment Management, LLP tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978291


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 149,60 33.797.034 % 10,00  
TETMT 173,20 2.655.985 % 9,97  
MERCN 12,48 46.837.547 % 9,96  
BASGZ 17,23 346.504.706 % 9,96  
DITAS 20,84 35.908.863 % 9,92  
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Dolar 10,4598 10,4636 % 1,42  
Euro 11,8482 11,8566 % 1,51  
Sterlin 14,0092 14,0795 % 1,47  
Frank 11,1785 11,2459 % 1,26  
Riyal 2,7754 2,7893 % 1,21  
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15:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.865 13,81  
Altın Gr. 626 626 12,11  
Cumhuriyet 4.143 4.205 72,00  
Tam 4.124 4.227 73,97  
Yarım 1.993 2.045 35,78  
Çeyrek 1.000 1.022 17,89  
Gümüş.Ons 25,12 25,15 0,32  
Gümüş Gr. 8,44 8,45 0,21  
B. Petrol 81,88 81,88 -0,55  
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