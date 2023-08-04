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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

04.08.2023 21:23
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01/01/2023 - 30/06/2023 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.   



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181101


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYLGD 39,82 503.319.366 % 10,00  
NTHOL 16,83 209.089.354 % 10,00  
CMENT 81,40 2.083.107 % 10,00  
RNPOL 23,10 79.089.235 % 10,00  
ETYAT 8,91 10.393.686 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9789 26,9981 % 0,19  
Euro 29,7087 29,7284 % 0,70  
Sterlin 34,3008 34,4728 % 0,43  
Frank 30,7870 30,9725 % 0,26  
Riyal 7,1703 7,2063 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.941 1.941 7,20  
Altın Gr. 1.684 1.685 8,32  
Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.982 11.071 -33,00  
Yarım 5.495 5.561 -17,00  
Çeyrek 2.748 2.780 -9,00  
Gümüş.Ons 23,59 23,61 0,03  
Gümüş Gr. 20,47 20,49 0,05  
B. Petrol 86,03 86,03 0,89  
Seans Raporu 18:05
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