***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 20:36
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 17.064.066 -17.064.066 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
65.916.228 65.916.228 65.916.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.036 -44.036 -44.036
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.692.790 6.320.169 66.076.129 65.916.228 556.554.585 556.554.585
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -2.540.972 6.320.169 66.076.129 76.886.460 566.676.635 566.676.635
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 76.886.460 -76.886.460 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
100.568.037 100.568.037 100.568.037
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.057.822 -1.057.822 -1.057.822
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-18.000.000 -18.000.000 -18.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -3.598.794 6.320.169 124.962.589 100.568.037 648.186.850 648.186.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.856.047 2.395.376
Dönem Karı (Zararı)
100.568.037 65.916.228
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
100.568.037 65.916.228
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.515.797 -13.961.336
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.803.680 15.391.186
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-50.821 -1.169
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -50.821 -1.169
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
977.888 1.886.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12b 925.416 1.847.304
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 34.752 28.817
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17.720 10.878
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.228.296 5.048.564
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22a -2.879.796 -971.272
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22b 20.614.941 5.974.674
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-506.849 45.162
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
510.011 117.323
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
510.011 117.323
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 13.592.386 3.479.118
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -7.545.643 -39.883.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-143.686.389 -49.455.352
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.002.233 -40.010.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-121.002.233 -40.010.279
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-56.937.182 -6.917.418
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.871.646 -29.574.928
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.871.646 -29.574.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.381.380 27.047.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11.375.987 25.066.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.005.393 1.980.543
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.602.555 2.499.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12b -118.551 -204.172
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-134.941 107.941
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12a 0 -7.933
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.519.978 30.815.812
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.070.221 -1.958.763
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.070.221 -1.958.763
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 7.870.000 41.745.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -7.157.840
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
13b 0 -7.157.840
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-319.757 -1.812.585
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.692.013 -64.251.240
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
176.644.304 9.800.000
Kredilerden Nakit Girişleri
176.644.304 9.800.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.592.821 -67.090.909
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.592.821 -67.090.909
Ödenen Faiz
-12.239.266 -7.931.603
Alınan Faiz
2.879.796 971.272
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-18.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.315.988 -31.040.052
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.315.988 -31.040.052
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.768.321 32.350.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 103.084.309 1.309.952
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 103.084.309 18.768.321
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
197.205.556 76.713.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 0 1.809.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 197.205.556 74.904.056
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 143.924.697 86.936.694
Peşin Ödenmiş Giderler
9.732.216 8.761.235
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13a 9.732.216 8.761.235
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
199.736 64.795
Diğer Dönen Varlıklar
5.388.476 5.222.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14a 5.388.476 5.222.077
ARA TOPLAM
459.534.990 196.466.456
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 1.803 6.403
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
459.536.793 196.472.859
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
94.581 94.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 94.581 94.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 520.768.641 516.996.274
Arazi ve Arsalar
9.471.501 9.471.501
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
22.685.975 23.195.727
Binalar
154.390.489 156.564.797
Tesis, Makine ve Cihazlar
312.322.710 280.733.792
Taşıtlar
131.731 168.163
Mobilya ve Demirbaşlar
2.182.821 2.377.804
Yapılmakta Olan Yatırımlar
19.583.414 44.484.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.830.485 4.741.699
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.780 45.391
Bilgisayar Yazılımları
13.644 33.260
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.136 12.131
Peşin Ödenmiş Giderler
2.143.790 6.718.791
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13b 2.143.790 6.718.791
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17b 49.061.810 62.389.740
Diğer Duran Varlıklar
510.780 13.024.147
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14b 510.780 13.024.147
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
576.435.867 604.010.623
TOPLAM VARLIKLAR
1.035.972.660 800.483.482
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
223.306.711 74.303.809
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.292.336 30.578.697
Banka Kredileri
5 30.292.336 30.578.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
193.014.375 43.725.112
Banka Kredileri
5 193.014.375 43.725.112
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.416.357 25.239.893
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.416.357 25.239.893
Banka Kredileri
5 0 21.094.045
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.416.357 4.145.848
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
118.912.105 101.547.308
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 33.275.006 10.648.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 85.637.099 90.898.612
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.436.729 1.755.329
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.212.882 1.013.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 3.212.882 1.013.556
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.756.857 3.108.904
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12a 5.756.857 3.108.904
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
323.323 1.404.910
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14c 323.323 1.404.910
ARA TOPLAM
356.364.964 208.373.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
356.364.964 208.373.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.894.544 16.646.752
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.894.544 16.646.752
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 19.894.544 16.646.752
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.526.302 8.786.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12b 9.812.564 7.090.368
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12c 1.713.738 1.696.018
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.420.846 25.433.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
387.785.810 233.806.847
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
648.186.850 566.676.635
Ödenmiş Sermaye
18 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.202.771 3.202.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.598.794 -2.540.972
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.598.794 -2.540.972
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.598.794 -2.540.972
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 6.320.169
Yasal Yedekler
18 6.320.169 6.320.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
124.962.589 66.076.129
Net Dönem Karı veya Zararı
100.568.037 76.886.460
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
648.186.850 566.676.635
TOPLAM KAYNAKLAR
1.035.972.660 800.483.482
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 465.059.587 199.061.211 360.956.526 117.785.006
Satışların Maliyeti
19 -333.457.344 -161.952.919 -243.976.650 -90.301.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.602.243 37.108.292 116.979.876 27.483.217
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
131.602.243 37.108.292 116.979.876 27.483.217
Genel Yönetim Giderleri
-7.892.267 -5.482.050 -4.552.463 -2.956.229
Pazarlama Giderleri
-906.813 -823.939 -435.241 -358.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20a 12.122.347 7.504.666 5.670.783 2.948.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20b -10.235.930 -3.534.907 -5.506.860 -1.503.456
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.689.580 34.772.062 112.156.095 25.613.850
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 7.545.643 39.883.357 0 12.345.778
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
132.235.223 74.655.419 112.156.095 37.959.628
Finansman Gelirleri
22a 2.879.796 971.272 1.892.433 666.884
Finansman Giderleri
22b -20.954.596 -6.231.345 -11.775.596 -2.700.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
114.160.423 69.395.346 102.272.932 35.926.480
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.592.386 -3.479.118 -16.013.630 -3.863.474
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17b -13.592.386 -3.479.118 -16.013.630 -3.863.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
100.568.037 65.916.228 86.259.302 32.063.006
DÖNEM KARI (ZARARI)
100.568.037 65.916.228 86.259.302 32.063.006
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
100.568.037 65.916.228 86.259.302 32.063.006
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,25000000 0,16000000 0,22000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.057.822 -44.036 -857.071 -94.999
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12b -1.322.278 -55.045 -1.071.339 -118.749
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
264.456 11.009 214.268 23.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17b 264.456 11.009 214.268 23.750
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.057.822 -44.036 -857.071 -94.999
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.510.215 65.872.192 85.402.231 31.968.007
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
99.510.215 65.872.192 85.402.231 31.968.007
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052648
BIST