***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 17.064.066 -17.064.066 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)65.916.228 65.916.228 65.916.228Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-44.036 -44.036 -44.036Sermaye Arttırımı0 0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.692.790 6.320.169 66.076.129 65.916.228 556.554.585 556.554.585Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -2.540.972 6.320.169 66.076.129 76.886.460 566.676.635 566.676.635Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 76.886.460 -76.886.460 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)100.568.037 100.568.037 100.568.037Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.057.822 -1.057.822 -1.057.822Sermaye Arttırımı0 0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-18.000.000 -18.000.000 -18.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -3.598.794 6.320.169 124.962.589 100.568.037 648.186.850 648.186.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.856.047 2.395.376Dönem Karı (Zararı)100.568.037 65.916.228Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)100.568.037 65.916.228Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.515.797 -13.961.336Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.803.680 15.391.186Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-50.821 -1.169Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -50.821 -1.169Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler977.888 1.886.999Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12b 925.416 1.847.304Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12a 34.752 28.817Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17.720 10.878Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.228.296 5.048.564Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22a -2.879.796 -971.272Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22b 20.614.941 5.974.674Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-506.849 45.162Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler510.011 117.323Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler510.011 117.323Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 13.592.386 3.479.118Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -7.545.643 -39.883.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-143.686.389 -49.455.352Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-121.002.233 -40.010.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-121.002.233 -40.010.279Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-56.937.182 -6.917.418Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.871.646 -29.574.928İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.871.646 -29.574.928Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.381.380 27.047.273Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11.375.987 25.066.730Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.005.393 1.980.543Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.602.555 2.499.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12b -118.551 -204.172Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-134.941 107.941Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12a 0 -7.933YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.519.978 30.815.812Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.070.221 -1.958.763Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -15.070.221 -1.958.763Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 7.870.000 41.745.000Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -7.157.840Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar13b 0 -7.157.840Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-319.757 -1.812.585FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI93.692.013 -64.251.240Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri176.644.304 9.800.000Kredilerden Nakit Girişleri176.644.304 9.800.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-55.592.821 -67.090.909Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-55.592.821 -67.090.909Ödenen Faiz-12.239.266 -7.931.603Alınan Faiz2.879.796 971.272Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-18.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)84.315.988 -31.040.052Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)84.315.988 -31.040.052DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.768.321 32.350.004DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 103.084.309 1.309.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 103.084.309 18.768.321Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar197.205.556 76.713.334İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 0 1.809.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6a 197.205.556 74.904.056Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 143.924.697 86.936.694Peşin Ödenmiş Giderler9.732.216 8.761.235İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13a 9.732.216 8.761.235Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar199.736 64.795Diğer Dönen Varlıklar5.388.476 5.222.077İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14a 5.388.476 5.222.077ARA TOPLAM459.534.990 196.466.456Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11 1.803 6.403TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR459.536.793 196.472.859DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar94.581 94.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 94.581 94.581Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar9 520.768.641 516.996.274Arazi ve Arsalar9.471.501 9.471.501Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri22.685.975 23.195.727Binalar154.390.489 156.564.797Tesis, Makine ve Cihazlar312.322.710 280.733.792Taşıtlar131.731 168.163Mobilya ve Demirbaşlar2.182.821 2.377.804Yapılmakta Olan Yatırımlar19.583.414 44.484.490Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.830.485 4.741.699Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.780 45.391Bilgisayar Yazılımları13.644 33.260Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.136 12.131Peşin Ödenmiş Giderler2.143.790 6.718.791İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13b 2.143.790 6.718.791Ertelenmiş Vergi Varlığı17b 49.061.810 62.389.740Diğer Duran Varlıklar510.780 13.024.147İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14b 510.780 13.024.147TOPLAM DURAN VARLIKLAR576.435.867 604.010.623TOPLAM VARLIKLAR1.035.972.660 800.483.482KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar223.306.711 74.303.809İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar30.292.336 30.578.697Banka Kredileri5 30.292.336 30.578.697İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar193.014.375 43.725.112Banka Kredileri5 193.014.375 43.725.112Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.416.357 25.239.893İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.416.357 25.239.893Banka Kredileri5 0 21.094.045Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 2.416.357 4.145.848Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar118.912.105 101.547.308İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 33.275.006 10.648.696İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6b 85.637.099 90.898.612Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.436.729 1.755.329Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.212.882 1.013.556İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 3.212.882 1.013.556Kısa Vadeli Karşılıklar5.756.857 3.108.904Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12a 5.756.857 3.108.904Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler323.323 1.404.910İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14c 323.323 1.404.910ARA TOPLAM356.364.964 208.373.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER356.364.964 208.373.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.894.544 16.646.752İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.894.544 16.646.752Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 19.894.544 16.646.752Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar11.526.302 8.786.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12b 9.812.564 7.090.368Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12c 1.713.738 1.696.018Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.420.846 25.433.138TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER387.785.810 233.806.847ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar648.186.850 566.676.635Ödenmiş Sermaye18 400.000.000 400.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16.732.078 16.732.078Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.202.771 3.202.771Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.598.794 -2.540.972Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.598.794 -2.540.972Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.598.794 -2.540.972Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.320.169 6.320.169Yasal Yedekler18 6.320.169 6.320.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları124.962.589 66.076.129Net Dönem Karı veya Zararı100.568.037 76.886.460TOPLAM ÖZKAYNAKLAR648.186.850 566.676.635TOPLAM KAYNAKLAR1.035.972.660 800.483.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 465.059.587 199.061.211 360.956.526 117.785.006Satışların Maliyeti19 -333.457.344 -161.952.919 -243.976.650 -90.301.789TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)131.602.243 37.108.292 116.979.876 27.483.217Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)131.602.243 37.108.292 116.979.876 27.483.217Genel Yönetim Giderleri-7.892.267 -5.482.050 -4.552.463 -2.956.229Pazarlama Giderleri-906.813 -823.939 -435.241 -358.440Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20a 12.122.347 7.504.666 5.670.783 2.948.758Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20b -10.235.930 -3.534.907 -5.506.860 -1.503.456ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)124.689.580 34.772.062 112.156.095 25.613.850Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 7.545.643 39.883.357 0 12.345.778FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)132.235.223 74.655.419 112.156.095 37.959.628Finansman Gelirleri22a 2.879.796 971.272 1.892.433 666.884Finansman Giderleri22b -20.954.596 -6.231.345 -11.775.596 -2.700.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)114.160.423 69.395.346 102.272.932 35.926.480Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.592.386 -3.479.118 -16.013.630 -3.863.474Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17b -13.592.386 -3.479.118 -16.013.630 -3.863.474SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)100.568.037 65.916.228 86.259.302 32.063.006DÖNEM KARI (ZARARI)100.568.037 65.916.228 86.259.302 32.063.006Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları100.568.037 65.916.228 86.259.302 32.063.006Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,25000000 0,16000000 0,22000000 0,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.057.822 -44.036 -857.071 -94.999Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12b -1.322.278 -55.045 -1.071.339 -118.749Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler264.456 11.009 214.268 23.750Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17b 264.456 11.009 214.268 23.750Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.057.822 -44.036 -857.071 -94.999TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)99.510.215 65.872.192 85.402.231 31.968.007Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları99.510.215 65.872.192 85.402.231 31.968.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052648BIST