***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
16.01.2024 19:04
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin mevcut Kâr Dağıtım Politikası'nın ekteki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240948
BIST
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18:058.032
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,85
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
18:0530,1038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0406
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
18:0532,7526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,2152
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6653
18:051.963,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -24,55
|Açılış
|: 1.963,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.960,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|56,10
|292.593.222
|% 10,00
|
|CATES
|63,25
|1.365.145.953
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|840.126.176
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|44.019.773
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|26.125.915
|% 9,99
|
|EKOS
|54,50
|1.797.647.753
|% -7,47
|
|DESPC
|33,98
|17.917.704
|% -6,75
|
|ISBTR
|499.000,00
|4.383.030
|% -6,63
|
|MEKAG
|66,35
|293.046.833
|% -6,15
|
|KARYE
|26,50
|73.056.092
|% -5,63
|
|THYAO
|249,80
|6.848.855.251
|% -1,36
|
|ISCTR
|25,20
|4.502.086.788
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,80
|4.089.113.430
|% -3,20
|
|EREGL
|44,30
|3.684.819.023
|% 0,54
|
|TUPRS
|143,20
|3.492.592.381
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,39
|1.503.400.372
|% 1,45
|
|ISCTR
|25,20
|4.502.086.788
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,20
|793.076.062
|% 7,22
|
|YKBNK
|22,26
|3.386.179.085
|% -0,71
|
|ODAS
|8,44
|1.264.965.936
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0976
|30,1038
|% 0,14
|
|Euro
|32,7381
|32,7526
|% -0,65
|
|Sterlin
|37,9446
|38,1349
|% -0,52
|
|Frank
|34,7985
|35,0081
|% -0,50
|
|Riyal
|8,0035
|8,0436
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|897,52
|898,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,96
|939,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,94
|77,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,83
|2.026,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EKOS
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17:57
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