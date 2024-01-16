***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin mevcut Kâr Dağıtım Politikası'nın ekteki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240948BIST