***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAfyon Çimento olarak sahip olduğumuz "özen kültürü" doğrultusunda çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği en önemli önceliğimizdir. Tüm dünyayı küresel olarak etkisi altına alan COVID-19 virüs salgını konusunda da tüm paydaşlarımızın sağlığını ve toplumun güvenliğini en ön planda tutarak hareket ediyoruz ve gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.COVID-19 virüsüyle ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günlerden itibaren gelişmeleri yakından değerlendirmekte ve ana ortağımız Çimsa Çimento ile koordineli olarak aldığımız tüm kararlarımızı, en şeffaf hali ile çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmaktayız.Bu kapsamda, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli önlemleri ilk günden itibaren en yüksek seviyede kademeli olarak hayata geçirdik. Afyon Çimento olarak iş sürekliliği politikalarımız çerçevesinde, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için aldığımız başlıca önlemler şunlardır:· Hastalık hakkında tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yaptık.· İş yerlerimizde hijyen tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık.· Toplu taşımayla yapılacak tüm yurt içi ve yurt dışı iş seyahatlerini iptal ettik.· Yurt dışından dönen çalışanlarımızın seyahat sonrası 14 gün evde kalmalarını zorunlu tuttuk.· Yüksek katılımlı tüm şirket içi ve şirket dışı toplantılarımızı erteledik, zorunlu olan toplantı ve eğitimlerimizi online ortama taşıdık.· İşyerlerimize misafir kabulüne sınırlama getirdik.· Personel ve yemek servislerinde gerekli hijyen önlemlerini aldık.· Uzaktan çalışma için gerekli aksiyonlarımızı aldık ve çalışma alt yapımızı oluşturduk.· Fabrikamızda dönüşümlü çalışma yöntemini ve zorunlu görevler nedeniyle işyerinde bulunulması gereken durumlar için ise sıkı sağlık ve güvenlik tedbirlerini uygulamaya başladık.Öte yandan, bu salgın hastalığın iş süreçlerimizde herhangi bir olumsuzluk yaratmaması adına planlamalarımızı ve senaryo analizlerimizi yapıyoruz. Bu salgın nedeniyle ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik durumun şirketimiz üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek için faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Bu kapsamda, çalışma programlarımızda ve düzenimizde gerekli önlemlerin alındığını, risk yönetimi anlayışıyla şu an itibariyle faaliyetlerimizin kesintisiz devam ettiğini vurgulamak isteriz. Üretim faaliyetlerimizle alakalı II-15.1 Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılması gereken bir durum oluştuğunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.Bundan sonraki süreçte de tüm paydaşlarımızın sağlığı ve iş sürekliliğimiz ön planda tutularak gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir. Afyon Çimento, Sabancı Topluluğu'nun bir üyesi olarak, tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte, sağlık ve iş güvenliği konusunda gerekli tüm önlemleri alarak, hep birlikte ülkemiz ve yatırımcılarımız için ekonomik fayda üretmeyi sürdürecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832607BIST