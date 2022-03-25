***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakan TİMUR'un istifası ile boşalacak Yönetim Kurulu Üyeliğine, 25.03.2022 tarihinden geçerli olacak şekilde, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Seval KOR'un seçilmesine, - Yönetim Kurulu'nda yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Gökhan EYİGÜN'ün seçilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013290BIST