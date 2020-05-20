***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Sonrasında Şirket Esas Sözleşmesinin Tadiline İçin SPK Başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)AFYON, TRAAFYON91F6 100.000.000 300.000.000,000 300,00000 1,00 AFYON, TRAAFYON91F6 Hamiline AFYON(RÜÇHAN), TRRAFYN00029 1.256.211,168Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 100.000.000 300.000.000,000 300,00000 1.256.211,168Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan payları, Şirketimizin ana hissedarı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. satın almayı taahhüt etmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.04.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.04.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.05.2020SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 02.04.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 20.04.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 17.04.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 100.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL ye çıkarılması ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin, uygun görüşü alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846002BIST