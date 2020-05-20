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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.05.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Sonrasında Şirket Esas Sözleşmesinin Tadiline İçin SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
AFYON, TRAAFYON91F6 100.000.000 300.000.000,000 300,00000 1,00 AFYON, TRAAFYON91F6 Hamiline AFYON(RÜÇHAN), TRRAFYN00029 1.256.211,168

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 100.000.000 300.000.000,000 300,00000 1.256.211,168

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan payları, Şirketimizin ana hissedarı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. satın almayı taahhüt etmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.04.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.04.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.05.2020
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 20.04.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 17.04.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL ye çıkarılması ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin, uygun görüşü alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846002


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