***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 14:52
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AFYON]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883740
BIST
17:141.158
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -32,22
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:148,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1229
|Açılış
|: 8,0830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:149,5583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1091
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:14495,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 8,45
|Açılış
|: 496,14
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:14
|RTALB
|49,52
|264.106.666
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.237.801
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.058.203
|% 9,98
|
|AYCES
|45,90
|5.669.985
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.485.552
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,69
|11.437.254
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.541.234
|% -10,00
|
|KONYA
|749,20
|335.330.596
|% -10,00
|
|TSKB
|1,93
|3.091.523.563
|% 6,04
|
|ECILC
|7,51
|1.376.216.140
|% 5,03
|
|GARAN
|6,86
|1.002.720.091
|% -2,97
|
|SISE
|6,47
|831.710.736
|% -4,99
|
|FENER
|38,20
|720.590.188
|% 0,63
|
|TSKB
|1,93
|3.091.523.563
|% 6,04
|
|SKBNK
|1,81
|577.409.952
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|461.169.908
|% -6,04
|
|IHLAS
|1,17
|237.858.477
|% -8,59
|
|KRDMD
|3,39
|666.732.971
|% -2,59
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0823
|8,0900
|% 1,54
|
|Euro
|9,5512
|9,5583
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,4917
|10,5443
|% 1,25
|
|Frank
|8,8799
|8,9334
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1505
|2,1613
|% 1,54
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|5,86
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,90
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|61,00
|
|Tam
|3.256
|3.337
|46,56
|
|Yarım
|1.574
|1.614
|22,52
|
|Çeyrek
|789
|807
|11,26
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,02
|
|B. Petrol
|41,01
|41,01
|-1,06
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 89 kaybederek (% -2.69 ) 1, 046
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, KONTR, KARTN, EGCYO, RTALB, OZRDN, EUYO, CRFSA, ROYAL, GLRYH
-
17:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVOD, EUKYO, SAYAS, GENTS, KLGYO, USAK, ITTFH, KONYA, GLBMD, RAYSG
-
17:24
KONTR, SELEC, EGCEY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:24
TKNSA, HLGYO, BLCYT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında