***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 15:38
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AFYON]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076532
BIST
17:484.113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 41,56
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:4818,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:4818,2520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0327
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:48973,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,29
|Açılış
|: 973,16
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:46
|KAREL
|23,32
|137.897.276
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.448.258
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|39.027.183
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.895.377
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|95.135.059
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,13
|124.932.956
|% -9,16
|
|CMBTN
|394,60
|62.206.845
|% -8,59
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|102,20
|9.799.398.115
|% 1,39
|
|TUPRS
|405,80
|5.038.694.018
|% 2,73
|
|ASELS
|34,58
|4.388.462.938
|% -3,62
|
|SASA
|138,80
|3.953.895.283
|% 9,81
|
|PETKM
|13,96
|2.526.822.674
|% 0,29
|
|EKGYO
|4,52
|1.620.147.692
|% -0,44
|
|ISCTR
|8,68
|2.393.481.651
|% -3,23
|
|YKBNK
|8,77
|2.277.738.827
|% -1,68
|
|ODAS
|8,67
|1.651.418.748
|% 2,48
|
|TSKB
|3,05
|581.014.919
|% -2,24
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6144
|18,6175
|% 0,00
|
|Euro
|18,2289
|18,2478
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,8093
|20,9136
|% -1,63
|
|Frank
|18,3573
|18,4679
|% -0,72
|
|Riyal
|4,9385
|4,9633
|% -0,07
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-6,30
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.556
|6.620
|-57,00
|
|Yarım
|3.194
|3.237
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,06
|
|B. Petrol
|95,10
|95,10
|-1,06
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
-
17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
-
17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem