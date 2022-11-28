***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:56
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082508
BIST
12:124.881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 6,92
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.914
En Düşük
4.854
12:1218,6335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 18,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
12:1219,4722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0656
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4882
En Düşük
19,2550
12:121.055,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.055,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,04
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler12:12
|RTALB
|13,75
|104.721.444
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|17.267.924
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|392.088.998
|% 9,99
|
|TETMT
|265,40
|25.706.420
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|27.084.568
|% 9,99
|
|SASA
|117,20
|599.644.138
|% -9,98
|
|PRDGS
|16,59
|121.312.180
|% -9,98
|
|MIATK
|126,40
|77.958.557
|% -9,97
|
|HEKTS
|31,50
|465.849.103
|% -9,95
|
|MANAS
|60,05
|35.738.822
|% -9,70
|
|THYAO
|114,40
|3.268.795.654
|% 0,53
|
|PETKM
|18,24
|2.767.309.309
|% 5,13
|
|ASELS
|48,56
|2.071.170.476
|% 0,75
|
|EREGL
|42,28
|1.957.332.260
|% 0,96
|
|KRDMD
|14,84
|1.820.912.385
|% 0,13
|
|SKBNK
|2,80
|706.267.486
|% 5,66
|
|EKGYO
|6,86
|1.198.491.860
|% -0,72
|
|PETKM
|18,24
|2.767.309.309
|% 5,13
|
|YKBNK
|11,82
|1.604.707.910
|% 3,23
|
|TSKB
|4,12
|553.063.692
|% 5,64
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6288
|18,6335
|% 0,00
|
|Euro
|19,4623
|19,4722
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,4719
|22,5846
|% -0,01
|
|Frank
|19,7061
|19,8248
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,00
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|4,16
|
|Altın Gr.
|1.054
|1.054
|2,23
|
|Cumhuriyet
|7.009
|7.115
|28,00
|
|Tam
|7.046
|7.107
|-2,00
|
|Yarım
|3.417
|3.475
|0,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.737
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,85
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|-2,60
|