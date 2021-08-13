***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
13.08.2021 14:31
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İLK 6 AYLIK RAPOR 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957906
BIST
14:311.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
14:318,5499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0091
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
14:3110,0619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 10,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
14:31483,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,96
|Açılış
|: 483,31
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler14:31
|VKING
|7,60
|4.318.224
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.556.319
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.106.414
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|17.956.806
|% 9,82
|
|DENGE
|1,57
|4.623.661
|% 9,79
|
|IDGYO
|2,95
|13.802.405
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|KUYAS
|2,38
|5.375.897
|% -5,56
|
|EDATA
|15,95
|7.919.024
|% -5,34
|
|GARAN
|9,32
|834.348.274
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,31
|640.933.624
|% 2,34
|
|SISE
|8,57
|454.292.271
|% 1,78
|
|TUPRS
|99,90
|448.697.577
|% 1,63
|
|THYAO
|12,45
|355.681.355
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,50
|254.197.720
|% -0,40
|
|GARAN
|9,32
|834.348.274
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,31
|640.933.624
|% 2,34
|
|TSKB
|1,34
|73.690.282
|% 3,08
|
|SISE
|8,57
|454.292.271
|% 1,78
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5449
|8,5499
|% 0,11
|
|Euro
|10,0558
|10,0619
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,7648
|11,8238
|% 0,05
|
|Frank
|9,2354
|9,2910
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2714
|2,2828
|% 0,04
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|6,04
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.257
|2,00
|
|Tam
|3.191
|3.272
|0,97
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|0,47
|
|Çeyrek
|774
|791
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,40
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,06
|
|B. Petrol
|71,12
|71,12
|-0,19
|