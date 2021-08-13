***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
13.08.2021 14:31
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İLK 6 AYLIK RAPOR 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957909
BIST
15:111.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
15:118,5521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0113
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
15:1110,0632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
15:11483,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,78
|Açılış
|: 483,13
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler15:11
|VKING
|7,60
|4.351.421
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.614.041
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.118.981
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|17.987.576
|% 9,82
|
|AGYO
|3,16
|54.830.691
|% 9,72
|
|IDGYO
|2,95
|13.843.646
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|DMSAS
|7,41
|52.269.448
|% -5,00
|
|MARKA
|5,30
|11.723.581
|% -4,68
|
|GARAN
|9,29
|874.373.856
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,30
|714.819.521
|% 2,22
|
|SISE
|8,58
|516.635.199
|% 1,90
|
|TUPRS
|99,55
|472.687.435
|% 1,27
|
|THYAO
|12,42
|374.523.003
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,50
|258.776.102
|% -0,40
|
|GARAN
|9,29
|874.373.856
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,30
|714.819.521
|% 2,22
|
|SISE
|8,58
|516.635.199
|% 1,90
|
|TSKB
|1,34
|75.562.273
|% 3,08
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5436
|8,5521
|% 0,13
|
|Euro
|10,0589
|10,0632
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7808
|11,8399
|% 0,18
|
|Frank
|9,2523
|9,3081
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2732
|2,2846
|% 0,11
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|5,59
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,13
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|6,00
|
|Tam
|3.195
|3.276
|5,21
|
|Yarım
|1.544
|1.585
|2,52
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,06
|
|B. Petrol
|71,14
|71,14
|-0,17
|