***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
13.08.2021 14:31
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İLK 6 AYLIK RAPOR 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957934
BIST
14:451.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
14:458,5502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
14:4510,0604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 10,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
14:45483,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,24
|Açılış
|: 483,59
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler14:43
|VKING
|7,60
|4.325.824
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.601.579
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.106.990
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|17.971.219
|% 9,82
|
|DENGE
|1,57
|4.623.661
|% 9,79
|
|IDGYO
|2,95
|13.819.507
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|EDATA
|15,99
|8.018.158
|% -5,10
|
|KUYAS
|2,41
|5.412.575
|% -4,37
|
|GARAN
|9,31
|852.745.270
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,33
|684.279.123
|% 2,59
|
|SISE
|8,59
|471.741.879
|% 2,02
|
|TUPRS
|99,80
|457.738.975
|% 1,53
|
|THYAO
|12,44
|362.069.461
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,50
|255.333.616
|% -0,40
|
|GARAN
|9,31
|852.745.270
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,33
|684.279.123
|% 2,59
|
|TSKB
|1,34
|74.852.930
|% 3,08
|
|SISE
|8,59
|471.741.879
|% 2,02
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5403
|8,5428
|% 0,02
|
|Euro
|10,0497
|10,0652
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,7683
|11,8273
|% 0,08
|
|Frank
|9,2411
|9,2968
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2712
|2,2826
|% 0,03
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|6,04
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.277
|6,38
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|3,09
|
|Çeyrek
|775
|793
|1,54
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|71,16
|71,16
|-0,15
|
Seans Raporu
14:43
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14:55ARENA
Yüzde 7.45 oranında artışla 10.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 259, 855 adet işlem
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14:53YUNSA
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14:52GSDDE
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14:51OZKGY
Yüzde 6.16 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 417, 307 adet işlem