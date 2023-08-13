***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
13.08.2023 13:11
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
6 Aylık Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184920
BIST
'
18:057.714
En Düşük
|Değişim
|: 3,67%
|| 272,88
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.721
18:0526,9654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0327
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,8040
18:0529,6078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0285
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
18:051.660,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,59
|Açılış
|: 1.663,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.658,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RUBNS
|39,38
|155.695.091
|% 10,00
|
|PETKM
|18,92
|3.922.979.420
|% 10,00
|
|ELITE
|25,74
|80.648.255
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|131.623.941
|% 10,00
|
|AKYHO
|3,74
|52.165.504
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,19
|337.372.193
|% -55,61
|
|GLBMD
|29,78
|159.299.155
|% -9,98
|
|INGRM
|1.130,00
|134.900.080
|% -8,89
|
|DOCO
|3.496,00
|118.011.519
|% -8,00
|
|SEKFK
|17,12
|264.933.130
|% -6,50
|
|THYAO
|265,70
|13.388.428.432
|% 2,79
|
|ASTOR
|129,30
|9.325.599.898
|% 7,21
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|EKGYO
|8,66
|4.123.957.641
|% 1,88
|
|SKBNK
|3,79
|1.644.202.243
|% 1,07
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9630
|26,9654
|% -0,12
|
|Euro
|29,5254
|29,6078
|% -0,10
|
|Sterlin
|34,1717
|34,3431
|% 0,05
|
|Frank
|30,6731
|30,8578
|% -0,09
|
|Riyal
|7,1711
|7,2071
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|1,61
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|1,13
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|0,00
|
|Tam
|11.012
|11.272
|84,00
|
|Yarım
|5.515
|5.662
|42,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.831
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|86,59
|86,59
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:58KLMSN
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