***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2022 20:06
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 10.419,93 % 0,00035 % 0,000003 % 0,008111
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.160,42 % 0,000286 % 0,000002 % 0,006817
TEB YATIRIM 8.371,9 % 0,000313 % 0,000002 % 0,007296
ÜNLÜ YATIRIM 8.186,03 % 0,00025 % 0,000002 % 0,00892
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. 971.112,45 % 0,000019 % 0,000265 % 13,86657
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992850
BIST