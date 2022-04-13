***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2022 01:56
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞRLER A.S. 3.948,7 % 0,00021 % 0,000799 % 3,796231
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019905
BIST
10:012.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 16,68
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.485
En Düşük
2.480
10:0114,5848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0138
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5551
10:0115,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0155
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8590
En Düşük
15,7820
10:01922,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 922,68
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler10:00
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAL
|173,80
|68.439.659
|% 9,51
|
|KOZAA
|31,16
|48.244.374
|% 8,12
|
|SUMAS
|85,00
|65.875
|% 4,29
|
|ESEN
|35,42
|1.506.731
|% 3,15
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KAPLM
|56,20
|1.873.877
|% -7,11
|
|OYLUM
|2,18
|894.151
|% -6,44
|
|ASUZU
|87,80
|1.127.967
|% -2,44
|
|MIPAZ
|6,90
|171.693
|% -2,13
|
|KOZAL
|173,80
|68.439.659
|% 9,51
|
|GARAN
|13,86
|55.439.751
|% 0,95
|
|KOZAA
|31,16
|48.244.374
|% 8,12
|
|THYAO
|37,24
|34.684.913
|% 0,00
|
|SISE
|17,44
|30.911.755
|% 0,98
|
|ZOREN
|2,05
|10.168.724
|% 1,49
|
|GARAN
|13,86
|55.439.751
|% 0,95
|
|DOHOL
|4,00
|14.332.712
|% 1,78
|
|TSKB
|1,72
|6.138.781
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|17.726.180
|% 2,34
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5749
|14,5834
|% -0,10
|
|Euro
|15,7957
|15,8261
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,8831
|18,9778
|% -0,10
|
|Frank
|15,5481
|15,6417
|% -0,14
|
|Riyal
|3,8746
|3,8941
|% -0,06
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|1,83
|
|Altın Gr.
|923
|923
|0,81
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,02
|