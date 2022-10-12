***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 20:04
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komsiyon Bilgileri 2022-3 Çeyrek
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2.205.768,74 % 0,0059 % 0,0663 % 1.130,1271
BGC Partner Menk. Değ. A.Ş 28.250,21 % 0,035 % 0,0008 % 2.425
Oyak Yatırım Menkul Değerler A:Ş 53.708,55 % 0,0263 % 0,0016 % 6.146
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş 50.501,26 % 0,0315 % 0,0015 % 4.816
Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş 55.005,04 % 0,025 % 0,0017 % 6.609
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071373
BIST