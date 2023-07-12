***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2023 19:53
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 443.393,2608 % 0,000147 % 0,000061 % 0,41448
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171125
BIST
'
18:056.342
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -20,88
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
18:0526,1524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0590
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
18:0529,1164
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,3798
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,1269
En Düşük
28,3967
18:051.647,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 25,40
|Açılış
|: 1.647,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.647,83
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|43,12
|44.147.577
|% 10,00
|
|VKING
|46,42
|67.614.121
|% 10,00
|
|MSGYO
|8,48
|37.763.904
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|8.898.360
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.713.869
|% 9,99
|
|DIRIT
|7,20
|1.127.358
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|5.393.369
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.201.550.750
|% -9,97
|
|AVHOL
|139,10
|43.765.476
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|273.283.350
|% -9,96
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|THYAO
|210,90
|6.883.898.149
|% -2,04
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|SKBNK
|2,97
|1.117.398.480
|% -0,34
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1478
|26,1545
|% 0,23
|
|Euro
|29,1057
|29,1146
|% 1,32
|
|Sterlin
|33,8884
|34,0584
|% 0,67
|
|Frank
|30,0183
|30,1991
|% 1,51
|
|Riyal
|6,9508
|6,9857
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|27,24
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.647
|24,46
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.605
|10.824
|164,00
|
|Yarım
|5.303
|5.437
|82,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.718
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,28
|0,85
|
|B. Petrol
|79,80
|79,80
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 739, 716 adet işlem
-
17:58RAYSG
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 736, 354 adet işlem
-
17:57BIGCH
Yüzde 5.81 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 455 adet işlem
-
17:56BRKSN
Yüzde 9.51 oranında artışla 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 200, 675 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 43 artarak (% 0.34 ) 5, 731