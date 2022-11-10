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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme

10.11.2022 11:13
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin güncel esas sözleşmesi yatırımcılarımızın bilgisine sunulur. 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
9 05/04/2022 05/04/2022 10552



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079143


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BIST En Aktif Hisseler12:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 102,30 26.838.712 % 10,00  
MIATK 98,10 68.352.689 % 9,98  
KGYO 24,52 33.133.769 % 9,96  
GLRYH 5,19 24.236.518 % 9,96  
BAKAB 45,94 27.184.157 % 9,96  
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12:47 Alış Satış %  
Dolar 18,6038 18,6094 % 0,12  
Euro 18,5342 18,5425 % -0,45  
Sterlin 21,1135 21,2194 % 0,46  
Frank 18,7791 18,8922 % 0,02  
Riyal 4,9314 4,9561 % 0,14  
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12:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 2,88  
Altın Gr. 1.021 1.022 3,49  
Cumhuriyet 6.777 6.880 -16,00  
Tam 6.814 6.862 2,00  
Yarım 3.320 3.355 1,00  
Çeyrek 1.665 1.677 1,00  
Gümüş.Ons 21,09 21,12 0,08  
Gümüş Gr. 12,60 12,62 0,06  
B. Petrol 92,60 92,60 -0,05  
Seans Raporu 12:47
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