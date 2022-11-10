***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme
10.11.2022 11:13
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
9 05/04/2022 05/04/2022 10552
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079143
BIST
12:474.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 60,00
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.423
En Düşük
4.364
12:4718,6094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5536
12:4718,5425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0835
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,5322
12:471.022,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,09
|Açılış
|: 1.022,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler12:47
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|MIATK
|98,10
|68.352.689
|% 9,98
|
|KGYO
|24,52
|33.133.769
|% 9,96
|
|GLRYH
|5,19
|24.236.518
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,94
|27.184.157
|% 9,96
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|11.595.596
|% -9,96
|
|ARASE
|177,00
|146.954.231
|% -9,69
|
|KLMSN
|16,86
|62.941.278
|% -8,37
|
|GOLTS
|121,60
|114.639.127
|% -8,16
|
|THYAO
|112,80
|3.607.957.582
|% 1,44
|
|TCELL
|32,48
|2.158.947.661
|% 1,06
|
|ODAS
|9,76
|1.866.364.605
|% -0,31
|
|ASELS
|37,92
|1.698.746.495
|% 0,48
|
|TTKOM
|14,48
|1.595.731.351
|% 4,32
|
|EKGYO
|5,10
|1.063.267.497
|% 0,79
|
|ODAS
|9,76
|1.866.364.605
|% -0,31
|
|TTKOM
|14,48
|1.595.731.351
|% 4,32
|
|PETKM
|14,51
|1.544.758.161
|% 2,62
|
|DOHOL
|6,36
|591.215.431
|% 2,25
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6038
|18,6094
|% 0,12
|
|Euro
|18,5342
|18,5425
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,1135
|21,2194
|% 0,46
|
|Frank
|18,7791
|18,8922
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,14
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,88
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.880
|-16,00
|
|Tam
|6.814
|6.862
|2,00
|
|Yarım
|3.320
|3.355
|1,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,06
|
|B. Petrol
|92,60
|92,60
|-0,05
|