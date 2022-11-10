***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin güncel esas sözleşmesi yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No9 05/04/2022 05/04/2022 10552http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079143BIST