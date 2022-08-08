***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmamaktadırAçıklamalar1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 dönemine ait konsolide olmayan ara dönem faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053260BIST