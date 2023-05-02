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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

02.05.2023 23:01
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar

1 Ocak 2023 - 31 Mart 2023 dönemine ait konsolide olmayan ara dönem faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosya olarak verilmektedir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145594


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ULAS 15,86 12.452.127 % 9,99  
ORCAY 7,60 106.346.269 % 9,99  
AVHOL 17,83 10.017.286 % 9,99  
FENER 56,75 32.526.717 % 9,98  
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Sterlin 24,1967 24,3180 % 0,02  
Frank 21,7129 21,8437 % 0,07  
Riyal 5,1756 5,2015 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.017 2.017 34,14  
Altın Gr. 1.262 1.262 0,45  
Cumhuriyet 8.957 9.093 -145,00  
Tam 9.183 9.484 131,00  
Yarım 4.455 4.611 51,00  
Çeyrek 2.231 2.298 15,00  
Gümüş.Ons 25,36 25,40 0,38  
Gümüş Gr. 15,87 15,90 0,01  
B. Petrol 75,26 75,26 0,01  
Seans Raporu 18:05
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