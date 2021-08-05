***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.08.2021 10:53
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 05/02/2021 05.02.2021
NASDAQ 100 TECHNOLOGY SECTOR TOTAL RETURN INDEX (NTTR) 90 05/02/2021 05.02.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954916
BIST
12:111.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.408
12:118,5453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0707
|Açılış
|: 8,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
12:1110,1370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0967
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
12:11497,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,60
|Açılış
|: 497,58
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler12:11
|VBTYZ
|20,90
|4.509.342
|% 10,00
|
|KTSKR
|32,22
|35.160.038
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|16.631.633
|% 9,97
|
|ISGSY
|11,73
|61.164.501
|% 9,93
|
|DAGI
|3,23
|19.625.104
|% 9,86
|
|AGYO
|3,18
|45.669.015
|% -9,92
|
|METUR
|4,56
|90.026.145
|% -8,43
|
|EMKEL
|2,81
|53.004.457
|% -5,39
|
|SANFM
|20,50
|5.224.736
|% -4,65
|
|BMSCH
|8,50
|33.879.453
|% -4,17
|
|KOZAL
|109,90
|752.268.833
|% 3,68
|
|GARAN
|9,05
|573.513.156
|% -0,55
|
|TUPRS
|97,15
|453.785.401
|% 2,75
|
|KOZAA
|14,32
|255.724.940
|% 3,47
|
|YKBNK
|2,44
|182.519.309
|% -0,41
|
|YKBNK
|2,44
|182.519.309
|% -0,41
|
|GARAN
|9,05
|573.513.156
|% -0,55
|
|ODAS
|1,37
|67.472.477
|% 1,48
|
|CEMAS
|1,37
|54.407.169
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,98
|29.873.169
|% -1,01
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5424
|8,5453
|% 0,83
|
|Euro
|10,1294
|10,1370
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,8580
|11,9175
|% 1,00
|
|Frank
|9,3928
|9,4494
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2722
|2,2836
|% 0,80
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-0,63
|
|Altın Gr.
|497
|498
|3,60
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|26,00
|
|Tam
|3.281
|3.363
|29,15
|
|Yarım
|1.586
|1.627
|14,10
|
|Çeyrek
|795
|814
|7,05
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,06
|
|B. Petrol
|70,87
|70,87
|0,49
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:24FMIZP
Yüzde 4.77 oranında artışla 112.10 lira fiyatla işlem gören hissede 393, 061 adet işlem
-
12:22AVGYO
Yüzde 5.17 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 091, 092 adet işlem
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 87 artarak (% 0.32 ) 1, 520
-
12:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, KOZAL, SODA
-
12:21XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 5, 225.00 milyon TL de