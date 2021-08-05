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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.08.2021 10:53



***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 05/02/2021 05.02.2021
NASDAQ 100 TECHNOLOGY SECTOR TOTAL RETURN INDEX (NTTR) 90 05/02/2021 05.02.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954916


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,17% |  2,46
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Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler12:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VBTYZ 20,90 4.509.342 % 10,00  
KTSKR 32,22 35.160.038 % 9,97  
PENTA 44,36 16.631.633 % 9,97  
ISGSY 11,73 61.164.501 % 9,93  
DAGI 3,23 19.625.104 % 9,86  
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12:11 Alış Satış %  
Dolar 8,5424 8,5453 % 0,83  
Euro 10,1294 10,1370 % 0,96  
Sterlin 11,8580 11,9175 % 1,00  
Frank 9,3928 9,4494 % 0,82  
Riyal 2,2722 2,2836 % 0,80  
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12:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 -0,63  
Altın Gr. 497 498 3,60  
Cumhuriyet 3.297 3.347 26,00  
Tam 3.281 3.363 29,15  
Yarım 1.586 1.627 14,10  
Çeyrek 795 814 7,05  
Gümüş.Ons 25,40 25,44 0,04  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,06  
B. Petrol 70,87 70,87 0,49  
Seans Raporu 12:11
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