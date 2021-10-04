Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.10.2021 19:55



***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Kıymetli Madenler Fonu
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
ISIN Kodu TRYCUHE00396
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 04.10.2029
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Yatırım Stratejisi . Kurucu, portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla sorumludur.
2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Yönetmelik ve Rehber'de yer alan sınırlamalarla birlikte işbu fon özelinde düzenlenen İcazet Belgesi çerçevesinde yönetilir.
2.3. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin, düzenleyici kuruluşlar tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması zorunludur. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım bankacılığı ilke ve esasları ile uyumlu olması esas olup, izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon kesinlikle faiz geliri elde etmemeyi amaçlamaktadır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır.
Fonun ağırlıklı olarak yatırım yapabileceği kamu altın kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gördüğünden, borsalarda oluşan altın fiyatlarından farklı değerlerde işlem görebilir ve altın fiyatlarından farklılıklar gösterebilir.
2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 95 1 04.10.2021
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 1 04.10.2021

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0028770 1,05 0,002877 1,05

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2020 10 90

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
M.Fırat KURUCA Üye Hayır
Zeliha Ersan Altınok Üye Hayır
A.Göktürk IŞIKPINAR Üye Hayır
Mehmet Ali ERSARI Üye Hayır
Tuğrul GEMİCİ Üye Hayır
Emrah Ayrancı Üye Hayır

Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Perihan ÇALIK 01.04.2019 20 DÜZEY 3

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ümit ŞENER 01.03.2019 2008 - 2017 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR DİĞER HUSUSLAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır
Can ÖZÇELİK 01.03.2019 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist -2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yard. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR DİĞER HUSUSLAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır
Alper ÖZDAMAR 01.03.2019 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yard. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR DİĞER HUSUSLAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye / İstanbul 2166333333 musteri@avivasa.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İlker Ertürk Uzman 0216 635 1762 Ilker.Erturk@avivasa.com.tr
RAİM ALTIN FON OPER MUH YÖN 262 686 35 91 raim.altin@akbank.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966599


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  -0,20% |  -2,72
Açılış :  1.396  
Önceki Kapanış :  1.394  
En Yüksek
1.396 En Düşük
1.389
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 20,90 943.322 % 9,94  
KNFRT 4,54 52.049.333 % 9,93  
NUGYO 11,30 19.759.142 % 9,92  
BALAT 9,07 869.795 % 9,81  
ALBRK 1,81 96.047.224 % 9,70  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8590 8,8609 % -0,09  
Euro 10,2770 10,3092 % 0,16  
Sterlin 12,0432 12,1036 % 0,26  
Frank 9,5143 9,5716 % -0,24  
Riyal 2,3571 2,3689 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.760 -0,05  
Altın Gr. 502 502 -2,01  
Cumhuriyet 3.305 3.355 0,00  
Tam 3.290 3.373 -1,88  
Yarım 1.590 1.631 -0,91  
Çeyrek 798 816 -0,45  
Gümüş.Ons 22,61 22,66 -0,05  
Gümüş Gr. 6,44 6,46 0,00  
B. Petrol 82,71 82,71 1,43  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru