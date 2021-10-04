***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 19:55
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Kıymetli Madenler Fonu
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
ISIN Kodu TRYCUHE00396
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 04.10.2029
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Yatırım Stratejisi . Kurucu, portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla sorumludur.
2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Yönetmelik ve Rehber'de yer alan sınırlamalarla birlikte işbu fon özelinde düzenlenen İcazet Belgesi çerçevesinde yönetilir.
2.3. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin, düzenleyici kuruluşlar tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması zorunludur. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım bankacılığı ilke ve esasları ile uyumlu olması esas olup, izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon kesinlikle faiz geliri elde etmemeyi amaçlamaktadır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır.
Fonun ağırlıklı olarak yatırım yapabileceği kamu altın kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gördüğünden, borsalarda oluşan altın fiyatlarından farklı değerlerde işlem görebilir ve altın fiyatlarından farklılıklar gösterebilir.
2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 95 1 04.10.2021
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 1 04.10.2021
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0028770 1,05 0,002877 1,05
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2020 10 90
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
M.Fırat KURUCA Üye Hayır
Zeliha Ersan Altınok Üye Hayır
A.Göktürk IŞIKPINAR Üye Hayır
Mehmet Ali ERSARI Üye Hayır
Tuğrul GEMİCİ Üye Hayır
Emrah Ayrancı Üye Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Perihan ÇALIK 01.04.2019 20 DÜZEY 3
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ümit ŞENER 01.03.2019 2008 - 2017 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR DİĞER HUSUSLAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır
Can ÖZÇELİK 01.03.2019 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist -2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yard. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR DİĞER HUSUSLAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır
Alper ÖZDAMAR 01.03.2019 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yard. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR DİĞER HUSUSLAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye / İstanbul 2166333333 musteri@avivasa.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İlker Ertürk Uzman 0216 635 1762 Ilker.Erturk@avivasa.com.tr
RAİM ALTIN FON OPER MUH YÖN 262 686 35 91 raim.altin@akbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966599
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