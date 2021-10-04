***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Kıymetli Madenler FonuFonun Faiz İçeriği Faiz İçermezISIN Kodu TRYCUHE00396Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 04.10.2029Fonun Süresi SÜRESİZFonun Yatırım Stratejisi . Kurucu, portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla sorumludur.2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Yönetmelik ve Rehber'de yer alan sınırlamalarla birlikte işbu fon özelinde düzenlenen İcazet Belgesi çerçevesinde yönetilir.2.3. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin, düzenleyici kuruluşlar tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması zorunludur. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım bankacılığı ilke ve esasları ile uyumlu olması esas olup, izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon kesinlikle faiz geliri elde etmemeyi amaçlamaktadır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır.Fonun ağırlıklı olarak yatırım yapabileceği kamu altın kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gördüğünden, borsalarda oluşan altın fiyatlarından farklı değerlerde işlem görebilir ve altın fiyatlarından farklılıklar gösterebilir.2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)Fonun Risk Değeri 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 95 1 04.10.2021BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 1 04.10.2021Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaFonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi OranıFon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)0,0028770 1,05 0,002877 1,05Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2020 10 90Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeM.Fırat KURUCA Üye HayırZeliha Ersan Altınok Üye HayırA.Göktürk IŞIKPINAR Üye HayırMehmet Ali ERSARI Üye HayırTuğrul GEMİCİ Üye HayırEmrah Ayrancı Üye HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarPerihan ÇALIK 01.04.2019 20 DÜZEY 3Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÜmit ŞENER 01.03.2019 2008 - 2017 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR DİĞER HUSUSLAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir YazdırCan ÖZÇELİK 01.03.2019 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist -2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yard. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR DİĞER HUSUSLAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir YazdırAlper ÖZDAMAR 01.03.2019 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yard. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR DİĞER HUSUSLAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdırİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye / İstanbul 2166333333 musteri@avivasa.com.trSabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-Postaİlker Ertürk Uzman 0216 635 1762 Ilker.Erturk@avivasa.com.trRAİM ALTIN FON OPER MUH YÖN 262 686 35 91 raim.altin@akbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966599BIST