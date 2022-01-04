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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.01.2022 19:40
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.01.2050

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Niyazi ATASOY 02.07.2014 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör., 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör, 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör, 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi 18 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR
Alper ÖZDAMAR 01.10.2013 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı , 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman, 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman, 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı 10 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR
İdil SAZER 13.03.2012 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 11 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR
Ümit Şener 2008 - 2017 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür 20 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR
Hakan Deprem 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici - 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 11 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR
Can Özçelik 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist -2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 10 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR
Bulut Özer 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer --2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman 7 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR
Hasan Basri TARMAN 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 10 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR
Barış ÖZKAPTAN 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 16 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988783


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