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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.01.2022 15:54
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.01.2050

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul musteri@agesa.com.tr
Sabancı Center 4. Levent İstanbul fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hakan Çeken 2166351753 hakan.ceken@agesa.com.tr
Gönül MUTLU Fon müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994672


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KSTUR 277,30 1.484.678 % 10,00  
TETMT 429,80 32.096.189 % 9,98  
BASCM 11,79 903.207 % 9,98  
ATATP 80,45 108.990.629 % 9,98  
IHAAS 12,12 12.077.481 % 9,98  
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Altın Gr. 785 785 -4,38  
Cumhuriyet 5.221 5.299 -30,00  
Tam 5.198 5.330 -25,44  
Yarım 2.512 2.578 -12,31  
Çeyrek 1.260 1.289 -6,15  
Gümüş.Ons 22,99 23,02 0,06  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 -0,04  
B. Petrol 86,06 86,06 0,00  
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