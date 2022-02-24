***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.02.2022 14:02
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004028
BIST
13:531.837
En Yüksek
|Değişim
|: -8,89%
|| -179,20
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.837
13:5314,3434
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 0,5263
|Açılış
|: 14,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
13:5316,1892
En Yüksek
|Değişim
|: 3,39%
|| 0,5314
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,2812
En Düşük
15,4856
13:53908,34
En Yüksek
|Değişim
|: 7,06%
|| 59,93
|Açılış
|: 908,34
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
913,63
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler13:51
|ULUUN
|6,69
|120.708.118
|% 7,56
|
|ALKA
|17,35
|38.157.089
|% 7,10
|
|PETUN
|20,02
|35.532.295
|% 4,65
|
|HUNER
|2,53
|557.231.135
|% 4,55
|
|VANGD
|4,34
|16.722.827
|% 1,64
|
|DEVA
|26,28
|12.278.946
|% -10,00
|
|IPEKE
|12,96
|41.137.745
|% -10,00
|
|ODAS
|1,26
|155.915.813
|% -10,00
|
|SRVGY
|87,30
|20.441.629
|% -10,00
|
|ESEN
|27,36
|31.955.972
|% -10,00
|
|EREGL
|28,14
|2.031.669.014
|% -7,50
|
|THYAO
|25,28
|1.450.913.511
|% -9,97
|
|GARAN
|11,04
|1.243.823.433
|% -5,07
|
|KRDMD
|10,58
|984.878.438
|% -9,73
|
|YKBNK
|3,54
|661.384.482
|% -9,69
|
|HUNER
|2,53
|557.231.135
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,54
|661.384.482
|% -9,69
|
|ODAS
|1,26
|155.915.813
|% -10,00
|
|GARAN
|11,04
|1.243.823.433
|% -5,07
|
|EKGYO
|1,99
|212.772.189
|% -9,95
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3374
|14,3769
|% 4,05
|
|Euro
|16,1170
|16,2371
|% 3,70
|
|Sterlin
|19,2460
|19,3425
|% 3,16
|
|Frank
|15,5076
|15,6011
|% 3,48
|
|Riyal
|3,8204
|3,8396
|% 4,06
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|59,94
|
|Altın Gr.
|910
|910
|61,39
|
|Cumhuriyet
|6.046
|6.138
|425,00
|
|Tam
|6.022
|6.192
|449,15
|
|Yarım
|2.911
|2.995
|217,27
|
|Çeyrek
|1.460
|1.498
|108,64
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,89
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,16
|