***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.02.2022 14:56
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYCUHE00412
Fonun Süresi Süresiz
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0060274 2,20 0,0060274 2,20 2,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005078
BIST
16:121.940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -12,08
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
16:1213,8136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0181
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
16:1215,4881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1423
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
16:12847,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 8,87
|Açılış
|: 847,59
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.762.416
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|26.595.388
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|88.551.280
|% 9,88
|
|IHYAY
|0,66
|7.742.428
|% -9,59
|
|AGESA
|21,06
|3.386.651
|% -8,28
|
|AEFES
|24,74
|56.594.688
|% -7,82
|
|PKENT
|391,10
|9.534.150
|% -7,76
|
|IHEVA
|1,00
|36.382.037
|% -7,41
|
|THYAO
|25,92
|3.508.544.036
|% -5,05
|
|KRDMD
|11,77
|1.988.207.909
|% 3,98
|
|EREGL
|31,00
|1.867.412.801
|% -0,51
|
|TUPRS
|189,40
|1.158.490.691
|% 5,28
|
|GARAN
|11,17
|959.173.198
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,57
|616.432.063
|% -2,72
|
|KRDMD
|11,77
|1.988.207.909
|% 3,98
|
|THYAO
|25,92
|3.508.544.036
|% -5,05
|
|EKGYO
|2,00
|252.271.620
|% -1,96
|
|HUNER
|2,57
|318.775.664
|% -3,75
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7974
|13,8113
|% 0,11
|
|Euro
|15,4509
|15,5158
|% -0,73
|
|Sterlin
|18,4395
|18,5320
|% -0,04
|
|Frank
|14,8902
|14,9799
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6684
|3,6868
|% 0,05
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|20,16
|
|Altın Gr.
|848
|848
|9,02
|
|Cumhuriyet
|5.633
|5.718
|16,00
|
|Tam
|5.616
|5.758
|26,04
|
|Yarım
|2.714
|2.785
|12,60
|
|Çeyrek
|1.361
|1.393
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|98,24
|98,24
|4,12
|
Seans Raporu
16:11
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